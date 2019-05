Am stärksten ist der Absatzrückgang für die Wolfsburger in der Volksrepublik ausgefallen. Trotzdem blickt der Autobauer optimistisch auf die zweite Jahreshälfte.

Volkswagen hat im vergangenen Monat in allen wichtigen Regionen weniger Fahrzeuge verkauft. Der Konzern lieferte im April mit 866.400 Pkw und Lkw weltweit 6,6 Prozent weniger aus als vor einem Jahr. Am heftigsten fiel der Rückgang in China aus, dem größten Markt der Wolfsburger.

Dort schlug der Konzern knapp zehn Prozent weniger Wagen los, weil der Handelsstreit ...

