Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Im Bernecker Börsenkompass haben wir uns mit Siemens auseinandergesetzt und die neue Strategie des Managements auf den Prüfstand gestellt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir lieber auf die Tochter SIEMENS HEALTHINEERS setzen. Die Aktie von Holidaycheck ist unter Druck geraten - wir erklären, warum wir dennoch an diesem Investment festhalten. Natürlich beschäftigt uns auch die Frage nach den Auswirkungen der Strafzölle, die sich China und die USA gegenseitig an den Kopf werfen. Bei uns erfahren Sie, warum für die Aktienmärkte trotzdem Hoffnung besteht.



