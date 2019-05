Mit moderaten Abgaben wird die Wall Street am letzten Handelstag der Woche erwartet. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,4 Prozent. Weiter im Fokus bleiben die Handelsgespräche zwischen den USA und China, über deren Fortgang es derzeit unterschiedliche Aussagen gibt. So hieß es am Donnerstag laut dem Wall Street Journal aus dem Handelsministerium in China, dass man keine Kenntnisse habe über eine Wiederaufnahme und dass die jüngste Eskalation der Strafzölle die Verhandlungen "ernsthaft gestört" habe. Dagegen hatte US-Finanzminister Steve Mnuchin zuletzt gesagt, die Gespräche dürften wahrscheinlich in Kürze in Peking wieder aufgenommen werden.

"Die wieder aufgenommenen Handelsgespräche schütteln derzeit die Märkte kräftig durch", sagt David Folkerts-Landau, Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Weitere Strafzölle dürften für eine deutliche Korrektur an den Märkten sorgen. "Es besteht auch die Möglichkeit einer weiteren Eskalation durch die USA oder einer stärkeren Reaktion aus China, die die Spannungen weiter anheizen und die Risiken erhöhen würde", ergänzt der Teilnehmer. "Unserer Meinung nach werden die nächsten zwei Wochen sehr wichtig, um zu sehen, ob die Situation Anzeichen einer Deeskalation zeigt", heißt es von der Unicredit.

Daneben wird auch auf die Entwicklung in Großbritannien geschaut. Laut Labour-Chef Jeremy Corbyn sind die Brexit-Gespräche mit der Regierung gescheitert. Für das Pfund geht es in der Folge weiter nach unten.

Für etwas Abwechslung könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn werden der Index der Frühindikatoren für April und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Mai veröffentlicht.

Erste Zahlen, erste Enttäuschung bei Pinterest

Bei den Einzelwerten geht es für Pinterest vorbörslich um knapp 15 Prozent abwärts auf 26,30 Dollar. Mit dem ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang Mitte April sorgte der Anbieter von Online-Pinwänden für Enttäuschung. Der Verlust fiel höher aus als erwartet. Die Profitabilität sei nicht so gut wie erwartet gewesen, der Kursabsturz dürfte allerdings vor allem dem EBITDA-Ausblick geschuldet sein, so Analyst Shyam Patil von Susquehanna.

Applied Materials legen dagegen um über 5 Prozent zu. Der Halbleiter- und Displayhersteller übertraf sowohl mit dem Gewinn wie dem Umsatz in seinem zweiten Quartal die Konsensschätzungen der Analysten.

May 17, 2019 06:27 ET (10:27 GMT)

