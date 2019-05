Die EU will Cyberbedrohungen in Zukunft stärker ahnden: Eine neue Regelung sieht das Sperren von Vermögen sowie Einreiseverbote in die EU vor.

Angesichts deutlicher Hinweise auf eine Verantwortung Russlands für massive Cyberattacken hat die EU neue Abwehr- und Sanktionsmöglichkeiten geschaffen. Der EU-Ministerrat beschloss am Freitag eine Regelung für restriktive Maßnahmen gegen Angriffe, die eine externe Bedrohung für die Union oder ihre Mitgliedstaaten darstellen.

Sie ...

