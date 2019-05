US-Präsident Donald Trump hat die angekündigte Entscheidung über die mögliche Erhebung von Sonderzöllen auf Autoimporte um sechs Monate verschoben. Das teilte das Weiße Haus in Washington am Freitag mit.



Von der EU war diese Verschiebung bereits erwartet worden. "Es gibt Signale, dass die Frist verlängert werden könnte - wegen den Verhandlungen zwischen den USA und China", hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bereits letzte Woche er SZ gesagt. Nach Ansicht vieler Kommentatoren will Trump einen "Zwei-Fronten-Handelskrieg" vermeiden. Eigentlich war die Deadline für die Autozoll-Entscheidung der 18. Mai, auch die Länder der EU wären davon betroffen gewesen.