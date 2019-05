CLIQ Digital AG: Mehrheit der Aktionäre stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten auf der ordentlichen Hauptversammlung zu DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung CLIQ Digital AG: Mehrheit der Aktionäre stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten auf der ordentlichen Hauptversammlung zu 17.05.2019 / 14:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News CLIQ Digital AG: Mehrheit der Aktionäre stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten auf der ordentlichen Hauptversammlung zu Düsseldorf, 17. Mai 2019 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform, hat heute in Düsseldorf ihre ordentliche Hauptversammlung mit einer Präsenz von 42,07 Prozent des Grundkapitals abgehalten. Die Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit Mehrheit zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit einer Zustimmung von 99,32 Prozent beziehungsweise 99,83 Prozent entlastet. Den Vorschlag, die MAZARS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für den (Konzern-) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen, nahmen die Aktionäre mit einer Zustimmung von 99,99 Prozent an. Die Beschlussfassung zur Schaffung eines neuen genehmigten Grundkapitals 2019, die die Möglichkeit einer Erhöhung desselbigen um bis zu 3.094.357,00 Euro bis zum 16. Mai 2024 vorsieht, traf auf eine Zustimmung von 94,04 Prozent. Für die CLIQ Digital AG war 2018 ein Geschäftsjahr der Transformation und geprägt durch die Integration der Akquisitionen in Großbritannien (2017), Frankreich sowie der neu gegründeten Niederlassung in den USA. Durch erhöhte Marketingausgaben ist es im ersten Quartal 2019 gelungen, die Basis für die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu legen. Der Vorstand bestätigte in seiner Rede auf der Hauptversammlung die Prognose für das Geschäftsjahr 2019, die ein stetiges organisches Umsatzwachstum und einen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vorsieht. Die Abstimmungsergebnisse stehen unter www.cliqdigital.com zum Download bereit. Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Bahnhofstr. 98 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de 17.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 812993 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 812993 17.05.2019 ISIN DE000A0HHJR3 AXC0203 2019-05-17/14:59