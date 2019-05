Ausgezeichnete Ergebnisse im GJ 2018 getrieben von zentralen Wachstumsprodukten und strenger Opex-Disziplin, wobei Legacy Takeda 1 die ursprüngliche Gewinnprognose deutlich übertrifft und die mit der Übernahme von Shire verbundenen Kosten absorbiert

Im GJ 2019 wird die anhaltende Dynamik zentraler Wachstumsprodukte in den fünf zentralen Geschäftsbereichen von Takeda 2 signifikante Verluste von Exklusivrechts-Gegenwinden voraussichtlich größtenteils aufwiegen

Starke Basis für zukünftiges Wachstum mit einem ausgewogenen Portfolio aus 14 globalen Marken3, einer innovativen F&E-Engine zur Realisierung einer nachhaltigen Pipeline und Engagement für Margenausweitung und Entschuldungsziele

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502)(NYSE: TAK):

Gesamtergebnisse des GJ 2018

Basiserträge von Legacy Takeda +5,3 %; Konsolidierte erfasste Umsätze +18,5 %

Das Wachstum der Basiserträge für Legacy Takeda war mit +5,3 stabil, wobei signifikante Beiträge von zentralen Wachstumsprodukten wie ENTYVIO (+34,8 %) und NINLARO (+36,1 %) hinzukamen.

Die konsolidierten erfassten Umsätze stiegen um +18,5 auf 2.097,2 Milliarden Yen. Dies beruhte hauptsächlich auf dem Einbezug der Ergebnisse von Legacy Shire vom 8. Januar 2019, der durch den einmaligen negativen Einfluss der Anwendung der Vertriebskanalpolitik von Takeda auf Produkte von Legacy Shire aufgewogen wurde.

Die Marge der Basiskernerträge von Legacy Takeda erweiterte sich um +540 Basispunkte

Die Basiskernerträge von Legacy Takeda stiegen um +38,7 %, wobei die Opex-Disziplin für drei Viertel der Margenausweitung um +540 bps sorgte. Die Basiskernerträge von Legacy Takeda haben sich jetzt um +960 bps erweitert. Grundlage dafür ist der einfache Zuwachs bei den Gewinnen in den letzten beiden Jahren, getrieben von zentralen Wachstumsprodukten und der Realisierung der Global Opex Initiative.

Der Betriebsgewinn von Legacy Takeda stieg um +70,3 %, vor allem aufgrund der Geschäftsdynamik. Großen einmaligen Zugewinne im GJ 2017 aufgrund der Veräußerung von Wako Pure Chemical und des Transfers weiterer Produkte zum Teva-JV entsprachen höhere Gewinne bei den Verkäufen von Immobilien und den Veräußerungen von Multilab und Techpool im GJ 2018.

Der konsolidierte erfasste Betriebsgewinn sank um -15,2 auf 205,0 Milliarden Yen, und der konsolidierte erfasste Ertrag je Aktie ging um -52,6 auf 113 Yen pro Aktie zurück. Der Haupteinfluss waren dabei signifikante Buchführungskosten für unbare Käufe. Die starken Ergebnisse beim erfassten Betriebsgewinn von Legacy Takeda absorbierten die mit der Übernahme von Shire verbundenen, im GJ 2018 angefallenen Kosten vollständig.

Innovative F&E-Engine lieferte wichtige Pipeline-Meilensteine

ENTYVIO demonstrierte in einer direkten VARSITY-Vergleichsstudie der Behandlung von Colitis ulcerosa überragende Effizienz im Vergleich zu Adalimumab 4 . Zulassungsanträge für eine subkutane Formulierung in den USA für Colitis ulcerosa und in Europa für Colitis ulcerosa und Morbus Crohn eingereicht. 5

. Zulassungsanträge für eine subkutane Formulierung in den USA für Colitis ulcerosa und in Europa für Colitis ulcerosa und Morbus Crohn eingereicht. Zulassungen im GJ 2018 für TAKHZYRO in den USA und Europa sowie für ALUNBRIG in Europa. Wichtige Labelerweiterungen für ADCETRIS auf bisher unbehandelte Hodgkin-Lymphome in Japan und Europa zugelassen, sowie für TRINTELLIX auf Daten zur Bearbeitungsgeschwindigkeit und Behandlung therapiebedingter Sexualdysfunktion in den USA.

Innovative Pipeline hat seit April 2018 15 klinische Stage-ups neuer molekularer Entitäten geliefert.

44 neue Kooperationen mit Biotechfirmen und Wissenschaft im GJ 2018 und Bekanntgabe von drei zukunftsweisenden Zelltherapie-Partnerschaften.

Disponierung nicht betriebsnotwendiger Aktiva zur Generierung von Bargeld und Fokussierung des Geschäfts

Konsolidierter freier Cashflow +4,6 auf 378,1 Milliarden Yen, einschließlich 200,9 Milliarden Yen aus dem Verkauf von Immobilien, marktgängiger Wertpapiere und der Nicht-Kerngeschäfte Techpool und Multilab.

Am 8. Mai 2019 gab Takeda Übereinkünfte zur Veräußerung von XIIDRA an Novartis für eine Sofortzahlung von 3,4 Milliarden US-Dollar und potentielle Meilensteinzahlungen in Höhe von weiteren bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar sowie von TACHOSIL an Ethicon für eine Sofortzahlung von 358 Milliarden Euro im Rahmen eines langfristigen Vertrags über Fertigungsdienste bekannt. 6

Takeda beabsichtigt, die Einnahmen aus der Disponierung nicht betriebsnotwendiger Aktiva zur Reduzierung seiner Schulden und zur Beschleunigung der Entschuldung zu nutzen, um das Unternehmensziel zu erreichen, das Verhältnis von Nettoverschuldung und berichtigtem EBITDA in drei bis fünf Jahren zu verdoppeln.

Christophe Weber, Präsident und CEO von Takeda, sagte dazu:

"Das Geschäftsjahr 2018 war ein wichtiges Jahr in der Geschichte von Takeda. Wir konnten die Übernahme von Shire abschließen und damit ein konkurrenzfähiges, auf Werten basierendes, von F&E geleitetes, weltweit tätiges führendes biopharmazeutisches Unternehmen schaffen. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir im Laufe des Jahres während wir uns auf die Planung und Durchführung der Integration konzentrierten auch eine starke Geschäftsdynamik aufrechterhalten konnten, wie unsere ausgezeichneten Finanzergebnisse gezeigt haben.

Die Integration von Shire geht wie geplant voran, in Abstimmung mit den Werten und der Unternehmenskultur von Takeda. Wir konnten ferner Gelegenheiten zur Realisierung größerer Kostensynergien identifizieren und haben bereits Fortschritte bei unserer Veräußerungsstrategie für nicht betriebsnotwendige Aktiva gemacht.

Weiterhin haben wir meiner Ansicht nach eine starke, stabile Grundlage für das zukünftige Wachstum des Unternehmens. Wir konzentrieren uns auf die fünf zentralen Geschäftsbereiche Gastroenterologie (GI), seltene Krankheiten, plasmabasierte Therapien, Onkologie und Neurowissenschaft, und unsere Umsätze werden mittelfristig von einem ausgewogenen Portfolio aus 14 globalen Marken geprägt sein. Unsere innovative Pipeline sorgt ebenfalls für Ergebnisse, wie unsere 15 klinischen Stage-ups im vergangenen Jahr zeigen, und wir haben uns verpflichtet, unsere Margenausweitung und unsere Entschuldungsziele zu realisieren.

Mit unserem Fokus auf den Geschäftsbereichen, der F&E-Engine und unserer finanziellen Stärke ist Takeda gut positioniert, um langfristige Qualität für die Patienten und unsere Aktieninhaber zu liefern."

1 Referenzen zu "Legacy Takeda" sind ausschließlich der Finanzwerte von Legacy Shire (die in Takedas Ergebnisse vom 8. Januar 2019 bis 31. März 2019 konsolidiert wurden), bei Legacy Takeda und Legacy Shire im Zusammenhang mit der Übernahme angefallener Kosten sowie der finanziellen Auswirkungen aus der Erwerbsmethode. Referenzen zu "Legacy Shire" beziehen sich auf Firmen, die im Rahmen der am 8. Januar 2019 abgeschlossenen Übernahme von Shire durch Takeda übernommen wurden, sowie je nach Kontext auf die Ergebnisse dieser Firmen vor oder nach Abschluss der Übernahme. 2 Gastroenterologie (GI), seltene Krankheiten, plasmabasierte Therapien, Onkologie und Neurowissenschaft 3 Entyvio, Gattex/Revestive, Alofisel, Vpriv, Elaprase, Natpara/Natpar, Adynovate, Takhzyro, HyQvia, Cuvitru, Gammagard Liquid/Kiovig, Albumin/Flexbumin, Ninlaro, Alunbrig 4 Schreiber S, et al. J Crohns Colitis 2019;13(Supplement_1):S612-3 (abst OP34). [Mündliche Präsentation] 5 Biologics Licensing Application in the U.S.; Marketing Authorization Line Extension Application in the EU (Lizenzbeantragung für Biologika in the U.S.; Antrag auf Marktzulassung für die Produktlinienerweiterung in der EU) 6 Veräußerungen von XIIDRA und TACHOSIL werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2019 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erfüllung rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen und gegebenenfalls der Anforderungen der jeweiligen Gemeinderäte.

Konsolidierte erfasste Ergebnisse für das GJ 2018 (April bis März)

Starke Ergebnisse von Legacy Takeda absorbierten mit der Übernahme von Shire verbundene Kosten. Weitere Einzelheiten zur Aufgliederung dieser Ausgaben finden Sie im beigefügten Anhang.

(in Milliarden Yen) GJ 2017 GJ 2018 Wachstum in gegenüber Vorjahr Umsatz 1.770,5 2.097,2 +18,5 Betriebsgewinn 241,8 205,0 -15,2 Nettogewinni 186,9 109,1 -41,6 Ertrag je Aktie 239 Yen 113 Yen -52,6 Kernerträgeii 322,5 459,3 +42,4

i Den Eigentümern des Unternehmens zuzuschreiben. ii Die Kernerträge, die keine im Einklang mit den IFRS präsentierte Messgröße sind, stellen unseren Nettogewinn dar, angepasst um die Ausgaben für die Ertragssteuer, unseren Gewinnanteil oder die Verluste aus Anlagen, begründet durch Anwendung der Äquivalenzmethode, Finanzausgaben und -erträge, sonstige betriebliche Ausgaben und Erträge, Verluste aus Amortisierungen und Wertminderungen von immateriellem Anlagevermögen in Verbindung mit Produkten, sowie sonstige Posten, die die Unternehmensleitung als nicht mit unseren Kernoperationen in Zusammenhang stehend betrachtet, beispielsweise Effekte der Erwerbsmethode und Transaktionskosten.

Erfasste Ergebnisse von Legacy Takeda im GJ 2018 (April bis März) (in Milliarden Yen) GJ 2017 GJ 2018iii Wachstum in gegenüber Vorjahr Umsatz 1.770,5 1.788,0 +1,0 Betriebsgewinn 241,8 411,8 +70,3 Nettogewinniv 186,9 312,9 +67,4 EPSv 239 Yen 399 Yen +66,6 Kernerträgevi 322,5 393,3 +21,9

iii Ausschließlich der Finanzwerte von Legacy Shire (vom 8. Januar 2019 bis 31. März 2019), bei Legacy Takeda und Legacy Shire im Zusammenhang mit der Übernahme angefallene Kosten sowie die finanziellen Auswirkungen der Erwerbsmethode. iv Den Eigentümern des Unternehmens zuzuschreiben. v Anzahl der bei der EPS-Berechnung des GJ 2018 einbezogenen Aktien: 784.477.109 Aktien (Stand: 7. Januar 2019, der Tag vor Abschluss der Shire-Übernahme) vi Die Kernerträge sind keine im Einklang mit den IFRS präsentierte Messgröße und stellen unseren Nettogewinn dar, angepasst um die Ausgaben für die Ertragssteuer, unseren Gewinnanteil oder die Verluste aus Anlagen, begründet durch Anwendung der Äquivalenzmethode, Finanzausgaben und -erträge, sonstige betriebliche Ausgaben und Erträge, Verluste aus Amortisierungen und Wertminderungen von immateriellem Anlagevermögen in Verbindung mit Produkten, sowie sonstige Posten, die die Unternehmensleitung als nicht mit unseren Kernoperationen in Zusammenhang stehend betrachtet, beispielsweise Effekte der Erwerbsmethode und Transaktionskosten.

Gewinnprognose für das gesamte GJ 2019

Gewinnprognose der Unternehmensleitung für das GJ 2019: Geschäftsdynamik wird signifikante Verluste von Exklusivrechts-Gegenwinden größtenteils aufwiegen

Dynamik bei zentralen Wachstumsprodukten in unseren fünf Geschäftsbereichen wird die Verluste von Exklusivrechten bei VELCADE, FIRAZYR, ULORIC und anderen Produkten voraussichtlich größtenteils aufwiegen.

Für das Gesamtjahr werden die Konsolidierung der Legacy Shire-Ergebnisse, die Kostensynergien und die OPEX-Disziplin voraussichtlich zu den Basiskernerträgen von 350 bis 370 Yen je Aktie beitragen.

Gewinnprognose Wachstum der Basiserträgevii Gleichbleibend bis leicht zurückgehend Basis-Kernertragsmarge Mittlerer Zwanzigerbereich Zugrunde liegender Kernertrag pro Aktie 350 bis 370 Yen Jahresdividende pro Aktie 180 Yen

Die Finanzierungsannahme für VELCADE in den USA gilt, falls ab Juli 2019 ein weiteres therapeutisch gleichwertiges Konkurrenzprodukt für intravenöse und subkutane Verabreichung auf den Markt kommt. Sollte kein weiteres Konkurrenzprodukt auf den Markt kommen, dann wäre das Wachstum der Pro-forma-Basiserträge "gleichbleibend bis leicht zurückgehend".

vii Konstantes Wachstum beim Umrechnungskurs (unter Anwendung des durchschnittlichen Wechselkurses für das gesamte GJ 2018) im Vergleich zur Baseline von 3.300 Milliarden JPY (gemeinsame Pro-forma-Umsätze von Legacy Takeda und Legacy Shire von April 2018 bis März 2019 umgerechnet mit dem durchschnittlichen Wechselkurs für April 2018 bis März 2019 von 111 JPY/US-Dollar) Anmerkung: In der Gewinnprognose der Unternehmensleitung für das GJ 2019 sind die kürzlich bekanntgegebenen Veräußerungen von XIIDRA und TACHOSIL nicht mit berücksichtigt. Takeda geht jedoch nicht davon aus, dass diese Veräußerungen einen bedeutenden Einfluss auf die Gewinnprognose der Unternehmensleitung haben werden.

Costa Saroukos, Chief Financial Officer von Takeda, erklärte:

"In unserer Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019 spiegeln sich deutlich die Verluste von Exklusivrechten wider, ohne die die Topline um ~6-7 Prozentpunkte wachsen würde, getrieben von einer kontinuierlichen Erweiterung der Volumina bei zentralen Produkten wie ENTYVIO, TAKHZYRO, NINLARO und unserer Immunoglobulin-Franchise. Wir gehen davon aus, dass die Marge unserer Basiskernerträge im Geschäftsjahr 2019 in den mittleren Zwanzigerbereich kommen wird, und streben langfristig an, die Marge der Basiskernerträge in den mittleren Dreißigerbereich zu bringen, getrieben von kontinuierlichen Opex-Effizienzen und der konsequenten Umsetzung unserer Ziele bei den Kostensynergien. Nach Abschluss der Shire-Übernahme haben wir von Grund auf eine umfassende Überprüfung der Gelegenheiten für Synergien vorgenommen, und ich freue mich sagen zu können, dass wir unser Ziel bei den Kostensynergien bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 auf jährlich wiederkehrende Einsparungen von 1,4 auf ungefähr 2 Milliarden US-Dollar anheben können.

Außer zur Verbesserung der Marge verpflichten wir uns auch für eine rasche Entschuldung, mit dem Ziel, das Verhältnis von Nettoverschuldung und berichtigtem EBITDA in drei bis fünf Jahren zu verdoppeln. Dazu werden ein starker Cashflow und eine beschleunigte Entschuldung aus unseren Veräußerungen beitragen, etwa die kürzlich bekanntgegebenen Übereinkünfte zum Verkauf von XIIDRA und TACHOSIL. Außerdem werden wir weiterhin gezielte Investitionen in das Unternehmen tätigen, die zu unseren Wachstumsfaktoren beitragen, und beabsichtigen, unsere etablierte Dividendenpolitik von 180 Yen pro Aktie jährlich beizubehalten.

Takeda konnte seine Verpflichtungen im GJ 2018 einhalten, wie sich in unserer überragenden Margenverbesserung und Geldschöpfung zeigt, und wir fühlen uns verpflichtet, unsere Ziele für die Zukunft zu erreichen, um für signifikante Renditen für unsere Aktieninhaber zu sorgen."

Prognose GJ 2019: Erwartung eines starken Anstiegs der Kernerträge um +92,2 %, wobei der Nettogewinn ohne geschäftsbezogene Kosten berechnet wird und der Einfluss der Erwerbsmethode um +17,7 wächst

Erwartung einer Umsatzsteigerung um +57,4 gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Einbezugs der Ergebnisse von Legacy Shire für das Gesamtjahr.

Erwartung, dass Betriebsgewinn und EPS leicht von Integrationskosten im Zusammenhang mit der Shire-Übernahme und Kosten im Zusammenhang mit der Erwerbsmethode beeinflusst werden. Ausschließlich des Einflusses von Kosten im Zusammenhang mit der Shire-Übernahme und der Erwerbsmethode würde der Nettogewinn für das Jahr um +17,7 steigen (Einzelheiten im beigefügten Anhang).

Erwartung, dass die Kernerträge aufgrund des Beitrags für das Gesamtjahr von Legacy Shire, von Kostensynergien und kontinuierlicher OPEX-Disziplin um +92,2 steigen.

(in Milliarden Yen) Ergebnisse GJ 2018 Prognose GJ 2019 Änderung in Umsatz 2.097,2 3.300,0 +57,4 Betriebsgewinn 205,0 -193,0 k. A. Nettogewinn 109,1 -383,0 k. A. Ertrag je Aktie 113 Yen -246 Yen k. A. Kernerträge 459,3 883,0 +92,2 Umrechnungskurs

(Jahresdurchschnitt) 1 US-Dollar 111 Yen

1 Euro 129 Yen 1 US-Dollar 111 Yen

1 Euro 124 Yen

Weitere Details zu den Ergebnissen von Takeda für das GJ 2018 sowie weitere Finanzinformationen finden Sie unter https://www.takeda.com/investors/reports/

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) ist ein weltweit agierender, wertebasierter, führender Konzern mit Schwerpunkt Forschung im biopharmazeutischen Bereich mit Hauptsitz in Japan. Er sieht seinen Auftrag darin, Patienten eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen, indem er aus wissenschaftlicher Forschung hoch innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, Gastroenterologie (GI), seltene Krankheiten und Neurowissenschaft. Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungsbudgets in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nützen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern und Regionen mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen https://www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

In diesem Hinweis bezieht sich "Pressemitteilung" auf dieses Dokument, auf jegliche mündliche Bekanntgabe, alle Fragen- und Antwortsitzungen und alle schriftlichen Materialien oder Gespräche, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") zu dieser Mitteilung verteilt bzw. geführt wurden. Diese Pressemitteilung (einschließlich einer mündlichen Mitteilung oder von Fragen und Antworten in diesem Zusammenhang) ist nicht gedacht als Angebot, Einladung oder Aufforderung zum Kauf oder sonstigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, Verkauf oder zur sonstigen Veräußerung von Wertpapieren oder bildet oder stellt dergleichen oder einen Teil davon dar, und sie ist keine Aufforderung für eine Entscheidung oder Genehmigung in irgendeiner Gerichtsbarkeit. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den Vereinigten Staaten dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Ausnahme davon keine Wertpapiere angeboten werden. Diese Pressemitteilung wird (zusammen mit jeglichen weiteren Informationen, die dem Empfänger bereitgestellt werden können) unter der Bedingung herausgegeben, dass sie für den Empfänger nur zur Information gedacht ist (und nicht für die Bewertung einer Investition, Übernahme, Veräußerung oder sonstigen Transaktion). Jegliches Nichteinhalten dieser Einschränkungen kann einen Verstoß gegen die jeweiligen Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen besitzt, sind eigenständige Einheiten. In dieser Pressemitteilung wird zur Vereinfachung gelegentlich "Takeda" gesagt, wenn es um Takeda oder seine Tochtergesellschaften allgemein geht. Ebenso sind mit den Wörtern "wir", "uns" und "unser" Tochtergesellschaften allgemein oder Menschen, die für diese arbeiten, gemeint. Diese Begriffe werden auch verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, das/die jeweilige/n Unternehmen zu benennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und jegliches in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreitete Material enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, Ansichten oder Meinungen zu den zukünftigen Geschäften, zur zukünftigen Position und den Ergebnissen der Geschäftstätigkeiten von Takeda, darunter Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Namentlich enthält diese Pressemitteilung Prognosen und Schätzungen der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit den finanziellen und operativen Ergebnissen von Takeda, inklusive Aussagen hinsichtlich Prognosen für Umsätze, Betriebsgewinn, Berichtigtem EBITDA, Gewinn vor Einkommenssteuer, den Eigentümern von Takeda zuzuschreibendem Nettogewinn, Basisgewinn je Aktie, Amortisation und Wertminderung und sonstiger Einnahmen/Ausgaben, Basiserträgen, zugrunde liegender Kernertragsmarge und Basiskernerträgen je Aktie und Nettoverschuldung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig u. a. Begriffe wie "anstreben", "planen", "glauben", "hoffen", "weiterhin", "erwarten", "vorhaben", "beabsichtigen", "werden", "eventuell", "sollte", "würde", "könnte" "davon ausgehen", "schätzen", "prognostizieren", Wörter oder Begriffe ähnlicher Bedeutung oder deren Negationen. Jede zukunftsgerichtete Aussage in diesem Dokument basiert auf den aktuellen Annahmen und Ansichten von Takeda angesichts der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Gewährleistung durch Takeda oder die Unternehmensleitung für zukünftige Ergebnisse dar und umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren, u. a. die wirtschaftliche Situation im Zusammenhang mit den Geschäften von Takeda, inklusive der allgemeinen wirtschaftliche Bedingungen in Japan, den USA und weltweit; Wettbewerbsdruck und -entwicklungen; geltende Gesetze und Bestimmungen; den Erfolg oder Misserfolg von Programmen für die Produktentwicklung; Entscheidungen von Regulierungsbehörden und deren Zeitpunkt; Änderungen von Wechselkursen; Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Effizienz vermarkteter Produkte oder Produktkandidaten; sowie die Integration in übernommene Unternehmen nach einer Fusion. Alle diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung, der Erfolg oder die finanzielle Position von Takeda wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formulierten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, der Leistung, dem Erfolg oder der finanziellen Position des Unternehmens abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich möglicherweise auf die Ergebnisse, Leistung, erreichten Ziele oder geschäftliche Stellung von Takeda auswirken, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen D. Risikofaktoren" in der Registrierungserklärung in Formular 20-F, das bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wird, auf der Takeda-Website unter https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ oder www.sec.gov erhältlich. Weder Takeda noch die Unternehmensleitung geben irgendeine Zusicherung, dass sich die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formulierten Erwartungen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder der Erfolg können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Personen, die diese Pressemitteilung erhalten, sollten nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen. Takeda übernimmt keine Verpflichtung, irgendwelche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder sonstige eventuelle zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von Takeda in dieser Pressemitteilung weisen eventuell nicht auf Takedas zukünftige Ergebnisse hin und sind keine Schätzung, Prognose oder Vorhersage dazu.

Finanzielle Messgrößen außerhalb der internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS)

Diese Pressemitteilung sowie im Zusammenhang damit veröffentlichte Materialien enthalten bestimmte finanzielle IFRS-Messgrößen, die nicht im Einklang mit den internationalen Rechnungslegungsvorschriften vorgelegt werden (International Financial Reporting Standards, "IFRS"), darunter Basisertrag, Kernerträge, Basiskernerträge, Kernreingewinn, Basis-Kernreingewinn, Basis-Kernertrag je Aktie, Nettoverschuldung, EBITDA, Berichtigtes EBITDA und Barmittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit. Die Takeda Leitung beurteilt die Ergebnisse und trifft Entscheidungen zum Betrieb und zu Investitionen. Dazu werden IFRS- und nicht-IFRS-Messgrößen verwendet, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese nicht-IFRS-Messgrößen schließen bestimmte Einnahmen sowie Posten aus dem Kosten- und Kapitalfluss aus, die in den am besten vergleichbaren, gemäß IFRS dargestellten Messgrößen enthalten sind oder anders als diese berechnet werden. Durch Einschluss dieser nicht-IFRS-Messgrößen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Investoren zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, um damit die Leistung, Kernergebnisse und zugrundeliegenden Trends von Takeda zu analysieren. Die nicht-IFRS-Messgrößen von Takeda werden nicht gemäß IFRS aufbereitet. Diese nicht-IFRS-Messgrößen sollten als Ergänzung, nicht als Ersatz für die gemäß IFRS aufbereiteten Messgrößen betrachtet werden (wir bezeichnen diese manchmal als "berichtete" Messgrößen). Anleger sind angehalten, die Abstimmung der finanziellen nicht-IFRS-Messgrößen gegenüber den am direktesten vergleichbaren IFRS-Messgrößen zu prüfen.

Weitere Informationen zu bestimmten nicht-IFRS-Messgrößen von Takeda enthält die Investor-Relations-Website von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2018/

Medizinische Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über Produkte, die eventuell nicht in jedem Land erhältlich sind oder möglicherweise unter verschiedenen Markennamen, für unterschiedliche Indikationen, in verschiedenen Dosierungen oder in unterschiedlichen Stärken erhältlich sind. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, darf als Aufforderung, Angebot oder Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente gelten, inklusive in der Entwicklung befindlicher Medikamente.

Finanzinformationen

Die Finanzberichte von Takeda werden im Einklang mit den (International Financial Reporting Standards, "IFRS") erstellt. Die Finanzberichte von Shire plc ("Shire") werden im Einklang mit den Rechnungslegungsstandards präsentiert, die allgemein in den USA gelten "U.S. GAAP"). Die jeweiligen Finanzinformationen von Takeda und Shire sind daher nicht direkt miteinander kompatibel.

Die Shire-Übernahme wurde am 8. Januar 2019 abgeschlossen, und unsere konsolidierten Ergebnisse für das zum 31. März 2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr schließen die Ergebnisse von Shire vom 8. Januar 2019 bis zum 31. März 2019 mit ein. Referenzen zu Firmen von "Legacy Takeda" beziehen sich auf die Firmen, die wir vor der Übernahme von Shire besessen haben. Referenzen zu Firmen von "Legacy Shire" beziehen sich auf die Firmen, die wir mit der Übernahme von Shire übernommen haben.

Außerdem geht es in dieser Präsentation um das Berichtigte EBITDA von Takeda und das nicht GAAP-konforme EBITDA von Shire. Das Berichtigte EBITDA von Takeda ist keine im Einklang mit den IFRS präsentierte Messgröße, und das nicht GAAP-konforme EBITDA von Shire ist keine im Einklang mit U.S. GAAP präsentierte Messgröße. Die am besten vergleichbare im Einklang mit den IFRS präsentierte Messgröße (für Takeda) ist der Nettogewinn für das Jahr, und im Einklang mit U.S. GAAP (für Shire) ist dies der Nettoertrag. Siehe auf den Folien 58 und 74 eine weitere Beschreibung des Berichtigten EBITDA von Takeda und des nicht GAAP-konformen EBITDA von Shire, sowie eine Abstimmung der jeweiligen, am besten vergleichbaren Messgrößen, die im Einklang mit IFRS und U.S. GAAP präsentiert werden. Das Berichtigte EBITDA von Takeda und das nicht GAAP-konforme EBITDA von Shire sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da (1) die Ergebnisse von Takeda auf IFRS basieren und die von Shire auf U.S. GAAP und (2) das Berichtigte EBITDA von Takeda und das nicht GAAP-konforme EBITDA von Shire unterschiedlich definiert sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investor Relations (Anlegerpflege)

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takashi Okubo, +81-(0)3-3278-2306

takeda.ir.contact@takeda.com

Media Relations (Pressekontakt)

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Kazumi Kobayashi, +81 (0) 3-3278-2095

kazumi.kobayashi@takeda.com