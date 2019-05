Die Apple-Aktie erreichte am 3. Mai ein Hoch bei 188,38 Euro und ging anschließend in eine Korrektur über. Auch der Gesamtmarkt stand zuletzt unter Abgabedruck und korrigierte damit den starken Anstieg in den Wochen und Monaten zuvor. Da die Apple-Aktie am Montag auch noch ex-Dividende gehandelt wurde, kam sie bis auf 166,42 Euro zurück. Die letzten Tage waren wieder von steigenden Kursen geprägt, der Freitag brachte leichte Verluste. Auf das Jahr gesehen notiert die Aktie nun mit 21,68 Prozent ...

