Die Einigung im Zollstreit mit Kanada und Mexiko verfehlte ihre Wirkung auf die US-Börsen. Alle Indizes gaben nach. Tesla und Pinterest gehörten zu den größten Verlieren.

Es hätte den Märkten eigentlich einen Schub geben müssen. Mitten im eskalierenden Handelsstreit der USA mit China und Europa hat sich Washington mit Kanada und Mexiko auf die Abschaffung von gegenseitigen Zöllen verständigt. "Wir haben gerade eine Einigung mit Kanada und Mexiko erzielt und werden unsere Produkte in diese Länder ohne Zölle oder ohne wesentliche Zölle verkaufen", verkündete US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington. Binnen 48 Stunden sollten Abgaben von 25 Prozent auf Stahl- und von zehn Prozent auf Aluminium-Importe aus Kanada in die USA aufgehoben werden. Kanada verzichtet auf Vergeltungszölle auf US-Waren wie Fleisch und Whiskey im Volumen von rund zwölf Milliarden Dollar. Auch Mexiko zeigte sich hocherfreut. Jetzt besteht die Hoffnung, dass das neue Handelsabkommen der drei Länder, das das aufgelöste Nafta-Abkommen ersetzen soll, schnell umgesetzt werden kann.

Doch der in Relation gesehen kleine Erfolg der Trump-Regierung ging unter ...

