Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) hat im ersten Quartal 2019 Aktien des E-Commerce-Giganten Amazon (WKN:906866) in sein 210-Mrd.-Dollar-Aktienportfolio aufgenommen, so CEO Warren Buffett, der kürzlich die neue Beteiligung CNBC mitteilte. Obwohl Buffett mehrmals positiv über Amazon und seinen CEO Jeff Bezos gesprochen hat, hat das Orakel von Omaha nie gesagt, die Aktien in sein Portfolio aufnehmen zu wollen. Amazon ist jetzt offiziell eine Berkshire-Hathaway-Beteiligung - erfahre hier, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...