Der Aktienmarkt bleibt sehr spannend. Sowohl Dow wie auch DAX bleiben sehr volatil unterwegs und sorgen in den letzten Wochen immer wieder für gute Trading-Chancen. Um diese Trading-Chancen zu nutzen, bedarf es natürlich auch der richtigen Make or Break Marken (MOB). In dem heutigen Trading-Treff-Ausblick geht es vor allem um den DAX, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...