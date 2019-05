Teams mit verschiedenen Talenten gelten als produktiv. Doch um einen Mix aus Ost- und Westdeutschen bemüht sich kaum ein Unternehmen.

Viele Jahre, bevor sie das Wort zum ersten Mal hörte, war meine Nachbarin Sabine Expertin für Disruption. Als wir uns vor fast 20 Jahren erstmals begegneten, hatte sie bereits Erfahrungen mit zwei politischen Systemen und drei Währungen gemacht. Geboren im Kriegsjahr 1945, aufgewachsen in Rostock und Berlin, erlebte die gelernte Buchhändlerin und Mutter von zwei Kindern das Ende der DDR als Mittvierzigerin. Ihre ganze Familie entwickelte damals großen Ehrgeiz, die Mechanismen der Marktwirtschaft zu verstehen, man las eifrig "WirtschaftsWoche" oder "Impulse" und fachsimpelte selbst am Heiligabend über Aktiendepots. Nach dem Mauerfall fand Sabine viele unterschiedliche Jobs, aber nie einen Chef, der ihre Anpassungsfähigkeit wirklich honorierte. Dabei hatte sie Fähigkeiten, die heutzutage ständig beschworen werden: Resilienz, Optimismus und die Bereitschaft, Gewohnheiten zu hinterfragen. Wie so viele andere Ostdeutsche.

