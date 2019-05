Tagesgewinner war am Freitag Under Armour mit 7,77% auf 23,58 (326% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,21%) vor SFC Energy mit 6,99% auf 12,25 (274% Vol.; 1W 13,43%) und Williams Grand Prix mit 4,96% auf 14,80 (298% Vol.; 1W 5,71%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -19,57% auf 0,11 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,74%), freenet mit -8,57% auf 18,99 (118% Vol.; 1W -8,44%), Zalando mit -5,07% auf 37,65 (139% Vol.; 1W -3,14%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (79797,19 Mio.), GlaxoSmithKline (66487,38) und HSBC Holdings (60733,79). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Thomas Cook Group (551%), Under Armour (326%) und Duerr (311%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist ...

