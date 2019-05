An der Börse ist Timing nichts - aber Zeit ist alles. Klar, vor jeder Investition fragt man sich, ob das aktuelle Kursniveau nicht zu hoch ist für einen Kauf. Eventuell kann man die Aktie ja bald günstiger bekommen? Und wenn der Wert dann auf das aktuelle Niveau steigt, hat man doch gleich ein Plus im Wertpapierdepot! So oder so ähnlich führen viele Investoren Gespräche mit sich selber. Dabei ist es so, dass bei jeder Investition die Zeit auf deiner Seite ist. Warte nicht zu lange mit dem Kauf Statt ...

