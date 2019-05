In Franken gibt es viele Mittelständler, aber zu wenig Fachkräfte. Mit einer Kampagne will die Region nun osteuropäische Spezialisten anwerben, die wegen des Brexits Großbritannien verlassen.

Man hat Zaneta Brocka-Krzeminska schon viel Geld geboten, damit sie Eltersdorf verlässt. Es gab Angebote aus der Schweiz, zuletzt aus dem französischen Lyon. Doch die promovierte Chemieingenieurin entschied sich am Ende immer wieder gegen die große, weite Welt - und für den kleinen Vorort von Erlangen mit seinen 3500 Einwohnern: "Es gibt so viel Grün, oft steigen wir aufs Fahrrad, machen Ausflüge in die Umgebung und picknicken", sagt die heute 44-jährige gebürtige Polin, die einst für ihre Doktorarbeit ins Fränkische kam. Mittlerweile arbeitet sie als Kunststoffingenieurin beim Autozulieferer Schaeffler. Erlangen sei eine junge Stadt mit herzlichen Menschen. "Freunde und Familie aus Polen sind immer ganz begeistert, wenn sie uns besuchen." Mit ihrem Mann, ebenfalls promovierter Ingenieur, und den zwei Söhnen ist sie in Nordbayern heimisch geworden, die Familie baut gerade ein Reiheneckhaus, mit viel Platz und eigenem Garten.

Familien wie diese sind gute Werbung für die Gegend - und als solche dringend notwendig. Denn in einem Ranking der EU-Kommission landet der Landstrich zwischen Thüringen und der Oberpfalz zwar auf Rang 32 der stärksten Wirtschaftszonen Europas, haben doch hier, rund um Nürnberg, zahlreiche mittelständische Unternehmen, Maschinenbauer sowie Konsumgüterhersteller ihren Sitz. Doch es fehlt überall an Fachkräften und gut ausgebildetem Personal. Laut den Prognosen des Fachkräftemonitors der IHK Bayern werden bis 2030 allein in der Metropolregion Nürnberg rund 175.000 ...

