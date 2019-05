Der Trump Tower, einst das Kronjuwel im Immobilienimperium von US-Präsident Donald Trump, zählt heute zu den am wenigsten begehrten Luxusimmobilien in Manhattan.

Der Trump World Tower ist in eine Festung verwandelt worden, seit Donald Trump die Präsidentschaft gewann. Das 36 Jahre alte Gebäude ist von Betonbarrieren umgeben, und die beiden Haupteingänge sind teilweise versperrt. Es ist seit Jahren nicht mehr wesentlich modernisiert worden. Und der Name Trump wirkt stark abschreckend im liberalen New York.

Für jeden, der ein Appartement in dem Turm besitzt, waren die letzten zwei Jahre brutal. Die meisten Verkäufe von Eigentumswohnungen haben inflationsbereinigt einen Verlust erbracht, wie aus Immobiliendaten hervorgeht. Einige haben mit mehr als 20 Prozent Verlust verkauft. Im Vergleich dazu wurden laut PropertyShark, einem Immobiliendatenanbieter, in den letzten zwei Jahren nur 0,23 Prozent der Eigenheime in Manhattan mit Verlust verkauft.

Michael Sklar hat im Oktober das Appartement seiner Eltern im 57. Stockwerk für 1,83 Millionen Dollar verkauft, nachdem sie 400.000 Dollar für den Umbau ausgegeben ...

