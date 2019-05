US-Präsident Trump bewegt mit seinen Tweets die Börsen. Bei Handelsblatt Investment Live diskutieren Experten, wie sich Anleger von diesen Schwankungen schützen können.

Donald Trump bleibt auch für einen Börsen-Veteranen wie Ulrich Stephan unberechenbar. Der Leiter der Kapitalmarktstrategie für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank konnte die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten via Twitter zunächst gar nicht glauben.

"Ich dachte, das wären Fake News, und ging davon aus, dass es eine gütliche Einigung im Handelsstreit gibt", sagte er vergangene Woche bei der Veranstaltung "Finanzmarktforum Investment Live" des Handelsblatts und der Deutschen Bank im früheren Kulturhaus "Haus Leipzig" der sächsischen Metropole vor rund 500 Gästen. Stattdessen verschärfte Trump den Handelsstreit, der die Börsen zuletzt kräftig durchgeschüttelt hatte: Seit Monatsbeginn hat etwa das wichtigste US-Marktbarometer, der S&P 500, knapp zwei Prozent verloren. Einen großen Teil des Handelsschocks haben die US-Börsen indes wieder wettgemacht.

Ohnehin war es für Anleger in den vergangenen Monaten schwer, mit dem Auf und Ab an den Börsen Schritt zu halten. "Auf den schwächsten Dezember seit der Weltwirtschaftskrise folgte der beste Jahresauftakt seit 50 Jahren", sagte Wall-Street-Experte Markus Koch, der Moderator des Abends. Anleger müssten sich daran gewöhnen, dass die ruhigen Zeiten an den Börsen vorbei sind.

Zumal die Märkte höchst unterschiedliche Signale senden, wie Markstratege Stephan bemerkte. Die Fundamentaldaten in der Euro-Zone hätten sich eingetrübt. "Die Stimmung in der Industrie ist ausgesprochen miserabel." Das treibt Anleger in als krisensicher geltende Bonds wie etwa Bundesanleihen. Gleichzeitig notieren jedoch auch die Aktienmärkte auf extrem hohen Niveaus. Für Stephan stellt ...

