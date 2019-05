Was passiert ist Die Aktie des führenden kanadischen Marihuana-Anbauers Canopy Growth (WKN:A140QA) stieg im April um 16,5 %, laut S&P Global Market Intelligence. Der S&P 500 (einschließlich Dividenden) verzeichnete im vergangenen Monat eine Rendite von 4,1 %. Die Aktie stieg 2019 bis Freitag, den 3. Mai, um satte 82,7 % gegenüber der 18,3-prozentigen Rendite des S&P 500 im gleichen Zeitraum. Was nun? Der wichtigste Auslöser für den Anstieg der Aktie im vergangenen Monat war die Ankündigung am 18. ...

