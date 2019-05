Die Steuereinnahmen ohne Gemeindesteuern in Deutschland sind im April 2019 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,6 Prozent gestiegen. Das geht aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministerium hervor, der am Montag um 8 Uhr veröffentlicht wird.



Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern stiegen demnach um 4,4 Prozent. Auffällig sei der hohe Zuwachs bei den Steuern vom Umsatz, so das Finanzministerium. Zudem konnte das Aufkommen aus der Lohnsteuer weiterhin kräftig zulegen. Auch die Einnahmen aus den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag verzeichneten einen beträchtlichen Zuwachs.



Dem gegenüber standen allerdings geringere Einnahmen aus veranlagter Einkommensteuer und Körperschaftssteuer. Die Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge entwickelt sich laut Finanzministerium weiterhin stark rückläufig. Bei den Bundessteuern zeigte sich ein Rückgang um 2,3 Prozent im Vergleich zum April 2018. Die Einnahmen aus den Ländersteuern wiesen einen Rückgang um 7,9 Prozent auf.