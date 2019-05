In der EU ist alles genau geregelt. Wie weit eine Gurke gekrümmt sein darf etwa, welche Leistung Staubsauger haben dürfen oder wie viel Wasser aus dem Duschkopf kommen darf. Alibaba-Gründer Jack Ma sieht in diesem Regulierungswahnsinn ein großes Problem."Ich sorge mich um Europa", äußerte er auf der Technologiekonferenz VivaTechnology vergangene Woche in Paris, da Europa sich Sorgen wegen technologischer Neuheiten mache. "Ich sorge mich um die Sorgen Europas. Afrika macht sich keine Sorgen. ...

