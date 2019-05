Japans Wirtschaft ist zu Jahresbeginn überraschend gewachsen. Das BIP legte aufs Jahr hochgerechnet zwischen Januar und März um 2,1 Prozent zu. Japans Aktienmarkt legte daraufhin zu.

Das überraschende Wirtschaftswachstum in Japan hat der Börse in Tokio zu einem Kursplus verholfen. Der japanische Leitindex Nikkei stieg am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...