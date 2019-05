"Die Welt' zu Neuwahlen in Österreich:

"Das ist das Ende eines politischen Projekts. Es war der Versuch, in einem verkrusteten politischen System mit einer ausgezehrten Dauerkoalition von Konservativen und Sozialdemokraten (SPÖ) einen neuen Weg zu gehen. Es war der Versuch, die Rechtspopulisten, die in Österreich zur stärksten Partei zu werden drohten, als politische Kraft zu domestizieren und einzubinden in eine Reformpolitik, die in 516 Tagen mehr angestoßen hat als die diversen Merkel-Koalitionen in vielen Jahren. Für die kleineren Parteien in Österreich, wie Grüne und die liberalen Neos, sollten die neuen Entwicklungen Ansporn sein. Ebenso für die Sozialdemokraten. Sie sollten attraktive Angebote machen, wie Österreich sich reformieren lässt. Mehr Markt, mehr Chancen, mehr Wohlstand. Man sollte das Ende dieses österreichischen Experimentes für Europa nicht überbewerten. Jedes Land muss seinen eigenen Weg finden damit für Ausgrenzung, Nationalismus und Illiberalität kein Raum entsteht. Das ist in den meisten Ländern der EU derzeit nicht der Fall. Europa befindet sich in einer prekären Lage, Ausgang offen."/ra/DP/he

