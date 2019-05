Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 31. Mai:

MONTAG, DEN 20. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Grand City Properties Q1-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair Jahreszahlen

14:00 DEU: Morphosys Q&A Session zu den Topline-Daten "L-MIND-Studie"

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Telecom Italia Q1-Zahlen

IND: Tata Motors Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/19

01:50 JPN: BIP Q1/19 (vorläufig)

06:30 JPN: Industrieproduktion 03/19 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 03/19

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/19

08:00 DEU: Baugenehmigungen Q1/19

10:00 EUR: Leistungsbilanz 03/19

12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 05/19

14:30 USA: CFNA-Index 04/19

15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 20. Berliner Energietage mit knapp 60 Tagungen, Workshops und

Podiumsdiskussionen zu Energie- und Klimaschutzthemen, Berlin

10:00 DEU: LBBW - Pressemitteilung zu den neuen Ergebnissen der bundesweiten

Mittelstandsumfrage LBBW-Mittelstandsradar von LBBW und Tübinger IAW

10:00 DEU: EY-Pressegespräch: Die größten Pharmafirmen weltweit - Wie haben

sich die größten Pharma-Konzerne in Europa, den USA und Japan 2018

entwickelt? Frankfurt

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008

DEU: Bundesnetzagentur Ende 5G-Auktion

DEU: Vierte Runde der Tarifverhandlungen für 200 000 Beschäftigte der

privaten und öffentlichen Banken in Deutschland

DIENSTAG, DEN 21. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 JPN: Sony Strategie-Treffen mit Präsident und CEO Kenichiro Yoshida

07:00 DEU: Ceconomy Q2-Zahlen (10.30 h Call)

07:30 DEU: Dermapharm Q1-Zahlen

10:00 DEU: Telefonica Deutschland Hauptversammlung, München

10:00 DEU: 1&1 Drillisch Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Norma Group Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: TLG Immobilien Hauptversammlung, Berlin

10:30 DEU: Eon Pressegespräch E-Mobility Stresstest für die E.ON Netze, Berlin

11:00 DEU: Varta Hauptversammlung, Ellwangen

11:00 DEU: Webasto Jahres-Pk, München

12:00 USA: Home Depot Q1-Zahlen

16:00 FRA: Societe Generale Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: S&T Hauptversammlung

DEU: Thyssenkrupp AR-Sitzung

DEU: Commerzbank ao AR-Sitzung

FRA: Societe Generale Hauptversammlung

USA: Urban Outfitters Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ESP: Handelsbilanz 03/19

11:00 EUR: OECD Wirtschaftsausblick

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/19 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/19

18:00 USA: Fed-Präsident von Boston, Eric Rosengren, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

13:30 DEU: Konferenz "Bankgeschäft im digitalen Umbruch" - Veranstalter ist die

dfv Euro Finance Group, Frankfurt

DEU: Fachmesse für Medizintechnik MedtecLIVE, Nürnberg

MITTWOCH, DEN 22. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Marks & Spencer Jahreszahlen

10:00 DEU: Daimler Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: Commerzbank Hauptversammlung, Wiesbaden

10:00 DEU: Morphosys Hauptversammlung, Planegg

10:00 DEU: Koenig & Bauer Hauptversammlung, Würzburg

10:00 DEU: Uniper Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: Symrise Hauptversammlung, Holzminden

10:00 DEU: Vossloh Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: Patrizia Immobilien Hauptversammlung, Augsburg

10:00 DEU: MAN SE Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Alstria Office Reit Hauptversammlung, Hamburg

10:00 DEU: Zalando Hauptversammlung, Berlin

10:30 DEU: Otto Group Bilanz-Pk, Hamburg

10:30 DEU: Aareal Bank Hauptversammlung, Wiesbaden

14:00 USA: Analog Devices Q2-Zahlen

14:30 DEU: bet-at-home.com Hauptversammlung, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Novartis: Investorenveranstaltung (inkl. 23.5), Boston

AUT: Vienna Insurance Q1-Zahlen

DEU: Deutsche Börse Investor Day

DEU: Rational Analystentreffen

LUX: ADO Propertis Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 04/19

01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 03/19

07:00 USA: Fed-Präsident von St.Louis James Bullard, hält eine Rede in Hong Kong

10:30 GBR: Verbraucherpreise 04/19

10:30 GBR: Erzeugerpreise 04/19

11:30 DEU: Anleihen

Laufzeit: 10 Jahre

Volumen: 3 Mrd EUR

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.19

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Europäische Zentralbank (EZB): Kolloquium zu Ehren des scheidenden

EZB-Chefvolkswirts Peter Praet

10:30 DEU: Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur

Prognos-Studie "Altersvorsorgebedarf im Zeitverlauf", Berlin

10:30 DEU: Pk zum Jahresbericht 2018 der Schlichtungsstelle mit dem für 2018

zuständigen Ombudsmann für Versicherungen, Günter Hirsch, Berlin

14:30 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) urteilt über Mieter-Kündigungen wegen

Eigenbedarfs

DONNERSTAG, DEN 23. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle Jahreszahlen

10:00 CHE: Swatch Hauptversammlung, Grenchen

10:00 DEU: Westwing Hauptversammlung, München

10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung Hauptversammlung

10:00 DEU: Audi Hauptversammlung, Neckarsulm

10:00 DEU: Deutsche Bank Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Deutsche Ral Estate Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: Lanxess Hauptversammlung, Köln

10:00 DEU: Wacker Chemie Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum Hauptversammlung, Wetzlar

10:00 FRA: BNP Paribas Hauptversammlung, Paris

10:30 DEU: Singulus Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: United Internet Hauptversammlung, Frankfurt

11:30 DEU: Nordzucker Bilanz-Pk, Braunschweig

17:00 CHE: Zur Rose Hauptversammlung, Zürich

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Novartis: Investorenveranstaltung (inkl. 23.5), Boston

AUT: Schoeller-Bleckmann Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/19 (vorläufig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/19 (endgültig)

08:00 DEU: BIP Q1/19 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 05/19

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19 (vorläufig)

09:30 EUR: EU-Gericht urteilt zu Streit um Zwangsumtausch griechischer

Staatsanleihen

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19 (vorläufig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 0/19

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.4.2019

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19 (vorläufig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/19

SONSTIGE TERMINE

08:11 DEU: Start der Flixtrain-Verbindung Köln-Berlin über Hannover, Berlin

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Streit um Verbraucherrechte bei Lieferung

mangelhafter Ware

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Streit um Anerkennung von Entscheidungen und

Urkunden in Erbsachen

09:30 DEU: Bankentag der "Börsen-Zeitung" zum Privatkundengeschäft u.a. mit

Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis, BVR-Präsidentin Marija Kolak

sowie Vertretern von Banken, Frankfurt

10:00 DEU: Konferenz des Verbandes für Finanzmärkte in Europa (AFME): "Aufsicht

und Integration der europäischen Banken- und Kapitalmärkte", Ffm.

14:00 DEU: Fortsetzung der Verhandlung zur Schadenersatzklage des Zulieferers

Prevent gegen Daimler

EUR: Beginn der Europawahl - Niederländer und Briten stimmen als erste ab

(bis 26.5.)

FREITAG, DEN 24. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Vapiano Q1-Zahlen und Jahreszahlen (endgültig)

09:00 DEU: OHB Hauptversammlung, Bremen

10:30 DEU: Akasol Hauptversammlung, Darmstadt

10:30 DEU: Bankhaus Metzler Jahres-Pk, Frankfurt

11:00 DEU: Va-Q-tec Hauptversammlung, Würzburg

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Stratec Q1-Zahlen

DNK: A.P. Moeller-Maersk Q1-Zahlen

USA: Foot Locker Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04719

07:30 JPN: All Industry Activity Index 03/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/19

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/19 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Portugal

EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien

SONSTIGE TERMINE

EUR: Zweiter Tag der Europawahl (bis 26.5.19)

MONTAG, DEN 27. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Hornbach Holding/Hornbach Baumarkt Bilanz-Pk

11:00 DEU: Müller - Die lila Logistik Hauptversammlung, Stuttgart

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Commerzbank zur Präsentation der Mittelstandsstudie: "Wir sicher

sind die Märkte? Risiken managen im internationalen Geschäft",

Frankfurt

12:00 DEU: Güteverhandlung in der Kündigungsschutzklage von Oliver Schmidt

gegen Volkswagen AG

16:00 DEU: Pk des Beratungsunternehmens KPMG zum Immobilienjahr 2019

DEU: Sitzung des BER-Sonderausschusses des Brandenburger Landtags

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 28. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Windeln.de Q1-Zahlen

08:00 SWE: SAS Q2-Zahlen

10:00 DEU: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Nemetschek Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung, Essen

10:00 DEU: Rheinmetall Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: SMA Solar Hauptversammlung, Kassel

10:00 DEU: Software Hauptversammlung, Darmstadt

10:00 DEU: Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn

10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München

14:30 FRA: Air France-KLM Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Home24 Q1-Zahlen

DEU: Jost World Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: BIP Q1/19

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/19

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/19

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/19 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 03/19

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/19

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk zur Vorstellung des BKK Gesundheitsatlas 2019, Berlin

11:00 DEU: Jahrespressefrühstück des Wirtschaftsrates der CDU mit Präsident

18:00 DEU: 48. Hallesches Wirtschaftsgespräch, u.a. mit dem

Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Joe Kaeser

Kaeser will zum Thema "Generation Y or 'Why?' - Wie die Suche nach

Sinn die Wirtschaft verändert" sprechen.

Werner M. Bahlsen und Generalsekretär Wolfgang Steiger, Berlin

EUR: EU-Handelsministertreffen, Thema sind u.a. die Handelskonflikte mit

den USA, Brüssel

DEU: Europas Notenbanken bringen überarbeitete 100- und

200-Euro-Scheine in Umlauf

MITTWOCH, DEN 29. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Knorr-Bremse Q1-Zahlen

08:00 AUT: Strabag Q1 Trading Statement

08:00 DEU: Rocket Internet Q1-Zahlen

10:00 DEU: Stada Hauptversammlung, Bad Vilbel

10:00 DEU: Wacker Neuson Hauptversammlung, München

10:00 DEU: MLP Hauptversammlung, Wiesloch

10:00 DEU: Kuka Hauptversammlung, Augsburg

10:00 DEU: Intershop Hauptversammlung, Jena

10:00 DEU: LEG Immobilien Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: QSC Hauptversammlung, Köln

10:30 DEU: Indus Holding Hauptversammlung, Köln

10:30 DEU: Leifheit Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Demire Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Tom Tailor Hauptversammlung, Hamburg

13:00 DEU: Stratec Hauptversammlung, Pforzheim

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Encavis Q1-Zahlen

DEU: Tele Columbus Q1-Zahlen

LUX: Aroundtown Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: Im- und Exportpreise 04/19

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 04/19

08:45 FRA: BIP Q1/19 (endgültig)

09:00 AUT: BIB Q1/19 (endgültig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/19

15:00 BEL: BIP Q1/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: OLG-Urteil im Streit um einen Apothekenautomaten des Versandhändlers

DocMorris, Karlsruhe

10:00 DEU: Saarländisches Oberlandesgericht verhandelt in acht

Rechtsstreitigkeiten zum VW-Dieselskandal

DONNERSTAG, DEN 30. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Daily Mail & General Halbjahreszahlen

USA: Dell Technologies Q1-Zahlen

USA: Costco Wholesale Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/19

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/19 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/19 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/19 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/19

17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

HINWEIS

D: Feiertag "Christi Himmelfahrt", Börse geöffnet

CH: Feiertag, Börsen geschlossen

FREITAG, DEN 31. MAI 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Isra Vision Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Brain Biotech Halbjahreszahlen

08:00 HUN: Wizz Air Holding Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 04/19

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/19 (vorab)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/19

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/19

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/19

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 05/19

10:00 ITA: BIP Q1/19 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/19 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/19 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/19

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/19 (endgültig)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt

die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

