265.000 Euro gibt der Immobilienkäufer im Durchschnitt aus. Was Käufer dafür in Groß- und Mittelstädten erwarten dürfen, wo das Angebot besonders groß ist.

Profi-Investoren pumpen weiter viel Geld in den deutschen Immobilienmarkt. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft EY und des Wohnungskonzerns Vonovia wollen neun von zehn befragten Kapitalanlegern wie Fondsanbieter, Versicherungen oder Wohnungsverwalter ihren Bestand an Wohnungen und Häusern erhöhen. Investoren zielen demnach auf Metropolen und andere gefragte Großstädte, allen voran Berlin und Hamburg, heißt es in dem Papier.

Wer privat eine Immobilie kaufen möchte, hat in der Regel nicht das nötige Kapital, um bei den hohen Immobilienpreisen in Berlin, Hamburg oder einer anderen der begehrten Großstädte mitzubieten. Es stellt sich also folgende Frage: Wo ist das Immobilienangebot zu durchschnittlichen Kaufpreisen noch ausreichend groß und wo lohnt sich die Suche mit einem normalen Budget erst gar nicht?

Im Durchschnitt kostet eine in Deutschland zum Verkauf stehende Immobilie 265.000 Euro. Genauer gesagt ist das der Medianpreis, eine Hälfte der im gesamten Bundesgebiet angebotenen Häuser und Wohnungen ist billiger, die andere Hälfte ist teurer. Das hat eine Analyse des WirtschaftsWoche-Kooperationspartners Homeday ergeben. Für die WirtschaftsWoche hat das Maklerunternehmen 375.000 öffentliche Verkaufsangebote aus den vergangenen zwölf Monaten in den 150 größten deutschen Städten untersucht. Ziel der Untersuchung war, herauszubekommen, wie groß das Immobilienangebot zum bundesweiten Durchschnittspreis vor Ort tatsächlich ist. Das Ergebnis dürfte viele Immobilieninteressenten ernüchtern.

265.000 Euro: Für diesen Preis ist in den begehrten Großstädten in Deutschland kaum etwas zu bekommen. Dass in München gerade mal zehn Prozent der angebotenen Immobilien bis zu dieser Preisgrenze im Angebot sind, überrascht nicht. Bittere Wahrheit ist vielmehr, dass für diese Summe bei Quadratmeterpreisen jenseits der 7000 Euro bestenfalls eine Singlewohnung mit maximal 35 bis 40 Quadratmetern drin ist. Und dennoch bleiben gerade mal elf Prozent der angebotenen Wohnungen übrig, wenn man nur die genannten 265.000 Euro investieren will.

Überraschender ist da schon, dass das Angebot auch in Städten wie Konstanz, Karlsruhe, Sindelfingen, Esslingen, Friedrichshafen, Regensburg oder Ingolstadt ...

