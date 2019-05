=== *** 07:00 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin *** 07:05 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai 14:00 DE/Morphosys AG, PG zu Ergebnissen der L-Mind Studie zu Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid, Martinsried *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/4. Runde der Tarifverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken, Wiesbaden - IN/Tata Motors Ltd, Jahresergebnis, Mumbai ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2019 00:02 ET (04:02 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.