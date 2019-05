adesso bei einem der größten Kunden für zwei weitere Jahre als wichtiger Rahmenvertragspartner bestätigt DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Vertrag adesso bei einem der größten Kunden für zwei weitere Jahre als wichtiger Rahmenvertragspartner bestätigt 20.05.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. adesso bei einem der größten Kunden für zwei weitere Jahre als wichtiger Rahmenvertragspartner bestätigt Bei einem seiner seit vielen Jahren größten Kunden konnte sich adesso auch 2019 über eine europaweite Ausschreibung als einer der wichtigsten Rahmenvertragspartner positionieren. Auf dieser Grundlage wird adesso die BITMARCK-Unternehmensgruppe, führender Managed Service Provider im IT-Markt der gesetzlichen Krankenversicherung, bis mindestens Ende 2020 weiter unterstützen. Gegenstand sind wie bisher vor allem Dienstleistungen rund um die Entwicklung des GKV-Kernstandards BITMARCK_21c|ng, welches von rund 85 % der deutschen gesetzlichen Krankenkassen zur Verwaltung von mehr als 20 Millionen Versicherten eingesetzt wird. adesso hat einen Rahmenvertrag für alle 16 Lose erhalten, auf die sich adesso beworben hat. Insgesamt wurden 19 Lose ausgeschrieben. Seit 2002 unterstützt adesso bereits die BITMARCK-Unternehmensgruppe, die seit vielen Jahren zu den größten adesso-Kunden gehört. Die nun von adesso gewonnen Lose beschreiben Dienstleistungen von der klassischen Entwicklung über die Entwicklung in mobilen Kontexten bis hin zur Workflow-Entwicklung. Daneben gibt es Lose für die eher methodischen Rollen wie Tester oder Projektleiter sowie Analyst und fachlicher Organisator. Neben der Weiterentwicklung im Kontext von notwendigen gesetzlichen Änderungen wird der Schwerpunkt der Beratung und Entwicklung in den kommenden zwei Jahren auf den Themen Automatisierung und Individualisierung von Prozessen liegen. BITMARCK stellt sich damit aktiv den Herausforderungen der auch im Gesundheitswesen weiter zunehmenden Digitalisierung. adesso Group Die adesso Group ist mit über 3.400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018 von 375,5 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, Spanien, Bulgarien, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchen-spezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de 20.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 813095 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813095 20.05.2019 ISIN DE000A0Z23Q5 AXC0032 2019-05-20/07:30