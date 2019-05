Damit das funktioniert, müssen Produktionssysteme in der Lage sein, aus einer Vielzahl an Daten verlässliche Informationen zu erzeugen und diese kontextbezogen Menschen, anderen Maschinen und IT- Services zur Verfügung zu stellen.

Die vernetzte Fabrik ist in weiten Teilen bereits keine Zukunftsmusik mehr. Dennoch muss die Bereitstellung und Visualisierung relevanter Zustandsdaten bei etlichen Systemen im Prozess weiter optimiert werden. Einen neuen Baustein für die ganzheitliche Umsetzung von Industrie 4.0 im Prozess hat die Firma Wolftechnik Filtersysteme entwickelt. Unterstützt durch das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart, hat der Filtersystemhersteller einen smarten Filter entwickelt, dessen Herzstück ein smarter Filtercontroller ist, der in den Druckbehältern der Filtersysteme relevante Daten erfasst und verarbeitet. Im November 2018 testeten die Entwickler einen ersten Prototyp des smarten Filtercontrollers und bauten ihn in ein Filtersystem ein.

Lacke durchlaufen vor der Abfüllung einen letzten Filtrationsschritt. Dieser stellt sicher, dass in die Liefergebinde für den Endanwender keine Verunreinigungen aus dem Prozess gelangen. Das Kerzenfiltergehäuse Typ WTGDS oder ein Filtergehäuse für das innovative QP-Quick-Pack-Filtersystem vereinfachen diesen Prozessschritt, weil hier das filtrierte Medium in einem Schutzbeutel verbleibt. Das Gehäuse muss nicht aufwendig von Rückständen gereinigt werden.

Lack-Filtration ohne Unterbrechung

In diesem Beispiel ist folgendes Szenario denkbar: Beim Abfüllen der Charge in die Gebinde verringert sich plötzlich der Durchsatz bei der Filtration, und der Abfüllvorgang muss unterbrochen werden. Der Filter ist verblockt. Es beginnt eine hektische Suche nach den richtigen Ersatzelementen. Wenn diese dann hoffentlich in noch ausreichender Anzahl vorrätig sind, muss in aller Eile der Filterwechsel vorgenommen werden, bevor der restliche Abfüllvorgang neu gestartet werden kann.

Ein smart ausgeführtes Filtersystem kann diesen Ernstfall vermeiden. Denn das entwickelte Filtersystem ist mit einer smarten Filtercontrollereinheit ...

