Konstruiert wurde dieses Andocksystem namens Cleandock von dem Maschinen- und Anlagenbauer AZO. Gemeinsam mit Festo hat AZO die Automatisierung dafür entwickelt. "Damit das Produkt dort bleibt, wo es hingehört, in Zielbehälter und Dosierorgan, müssen beide vor dem Andocken geschlossen sein", erläutert Frank Pahl, Entwicklungsleiter bei AZO. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Denn vor allem aus dem Fallrohr des Dosierorgans, das sich vor dem Andocksystem befindet, dürfen vor dem An- und nach dem Entkoppeln keine darin anhaftenden Produktreste herausfallen beziehungsweise Staub in die Umgebungsluft abgeben. Beides, Staub und Produktreste, werden durch das Andocksystem zurückgehalten. Die Wirksamkeit dieses Docking-Systems liegt vom Standpunkt des Containments gesehen zwischen den klassischen Andock-Systemen und den in der Pharmaindustrie eingesetzten Systemen (Doppelklappensysteme bzw. split valves).

Voll automatisierter An- und Abdockprozess

Beim An- und Abdocken des Cleandocks sorgt eine direkt auf der Ventilinsel integrierte, dezentrale Steuerung dafür, dass Dosierorgan und das Zielgefäß - ein mobiler Container oder Behälter - vor und nach dem Befüllen hermetisch verschlossen sind. Das erhöht die Prozesssicherheit. "Während einige am Markt verfügbare Doppelkegelsysteme die Verschleppungsfreiheit nicht konsequent einhalten, ist diese beim Cleandock durch die Linienberührung der am Dichtvorgang beteiligten Bauteile stets gewährleistet", erklärt Pahl.

Zusammen mit dem Automatisierungspartner Festo hat AZO das Andocksystem in Richtung schnelle Inbetriebnahme, Fehlerreduktion und mehr Sicherheit beim Abfüllen weiterentwickelt. Dabei steuert die dezentrale Steuerung CEC, die direkt in die Ventilinsel CPX/MPA integriert ist, die pneumatischen Antriebe des Andock-Systems. Steuerung, Ventilinseln und Linearantriebe stammen von Festo. Sensoren am Cleandock melden an die Steuerung zurück, ob die einzelnen Schritte ordnungsgemäß stattgefunden haben.

Das Steuerungssystem von Festo ist eine Automatisierungsplattform für Elektrik und Pneumatik von kleinen Maschinen oder Subsystemen.

