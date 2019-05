FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2PI XFRA IT0005278236 PIRELLI + C. 0.177 EUR

XFRA DE000HSH5V55 HCOB HERBMCZ 15/20 0.000 %

S9L XFRA IT0004712375 SALVATORE FERRAG. EO -,10 0.340 EUR

XFRA DE000HSH5YW5 HCOB MZC 8 16/19 0.000 %

XFRA DE000HSH5YX3 HCOB DLMC 1 16/21 0.000 %

3S0 XFRA IT0004967292 F.I.L.A. S.P.A. 0.080 EUR

ETA XFRA SE0008294953 PARADOX INTERACTIVE 0.093 EUR

TW1 XFRA US88031M1099 TENARIS S.A. ADR/2DL 1 0.501 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.851 EUR

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.340 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.327 EUR

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.121 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.067 EUR

OCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01 0.448 EUR

ENI1 XFRA US26874R1086 ENI S.P.A. ADR/2 EO 1 0.838 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.188 EUR

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.412 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.313 EUR

NWG XFRA SE0000426546 NEW WAVE GROUP AB B SK 3 0.186 EUR

ROC XFRA NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1 0.800 EUR

ROB XFRA NL0000289783 ROB.GL ST.EQ.FD N.V. A 1.000 EUR

TW11 XFRA LU0156801721 TENARIS S.A. NA DL 1 0.251 EUR

2FI XFRA NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 1.300 EUR

AXNA XFRA IT0004056880 AMPLIFON S.P.A. EO-,02 0.140 EUR

FMNB XFRA IT0003856405 LEONARDO S.P.A. EO 4,40 0.140 EUR

GHH XFRA IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 0.025 EUR

34D XFRA IT0003492391 DIASORIN S.P.A. EO 1 0.900 EUR

BPD XFRA IT0003487029 UBI BANCA EO 2,50 0.120 EUR

ENI XFRA IT0003132476 ENI S.P.A. 0.410 EUR

PA6 XFRA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EO 2,50 0.440 EUR

DLN XFRA IT0003115950 DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5 0.370 EUR

TOB XFRA IT0003007728 TOD'S SPA EO 2 1.000 EUR

DAF XFRA IT0001479523 BE THINK,SOLVE,EXECUT.SPA 0.022 EUR

CWH XFRA IT0001431805 DEA CAPITAL S.P.A. 0.120 EUR