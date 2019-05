Jedes fünfte Unternehmen gibt an, aufgrund des anstehenden Brexits mit Investitionen zurückhaltender zu sein. Diese Unternehmen sitzen allerdings nicht etwa in Großbritannien, sondern in Deutschland.

Die Verhandlungen zum Brexit dauern noch nicht so lange an wie der Bau des Berliner Flughafens, doch irgendwie würde es einen auch nicht allzu sehr wundern, wenn noch weitere Jahre vergehen, bis ein Kompromiss gefunden wird.

Und obwohl noch gar kein fester Plan beschlossen wurde, wie genau die Briten die Europäische Union verlassen sollen, hat der Brexit jetzt schon Konsequenzen. Manche Unternehmen verlegen ihren Sitz von Großbritannien in andere EU-Länder. Andere horten tonnenweise Produkte im Vereinigten Königreich, um bei einem Brexit auf erschwerte Import-/Export-Bedingungen vorbereitet zu sein.

Und wie ist die Stimmung bei deutschen Unternehmen, wenn sie an den Brexit und an ihre Zukunftsaussichten denken? Genau dazu haben wir 531 Unternehmensentscheider befragt, die in ihren Firmen mit unterschiedlichen Mitarbeiter- und Umsatzzahlen arbeiten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...