ÖSTERREICH - Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) spricht im Bild-Interview über den Video-Skandal um Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). "Was wir auf diesem Video sehen, ist erschütternd: Es geht um Machtmissbrauch und das ist schwerwiegend und problematisch. Es geht um offene Angebote der Korruption. Und Attacken gegen die freie Presse", so Kurz. (Bild S. 2)

ÖSTERREICH - Der österreichische Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) rät dem derzeitigen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Rücktritt. "Er sollte es mir gleichtun und den Weg frei machen für einen Neubeginn", sagte Kern der Welt. Kurz werde sich mit der Frage des Rücktritts beschäftigen müssen, wenn er seine Verantwortung ernst nehme. (Die Welt S. 1, 6)

WINDKRAFT - Flaute bei der Windkraft: Windräder sollen die Energiequelle der Zukunft werden, doch die Akzeptanz schwindet. Viele Projekte werden mit Klagen überzogen. Der Ausbau verliert an Schwung. (Handelsblatt S. 18-19, Süddeutsche Zeitung S. 19)

FORSCHUNGSFÖRDERUNG - Das Bundeskabinett will am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur steuerlichen Forschungsförderung verabschieden, den das Finanzministerium unter Mitwirkung des Wirtschaftsministers Peter Altmaier und der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) erarbeitet hat. Ziel der Förderung ist es, "die Attraktivität des Standortes für Neuansiedlungen und Investitionsentscheidungen zu verbessern", so heißt es im "Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz)". Dem Gesetzentwurf zufolge sollen Bund und Länder insgesamt 1,25 Milliarden Euro im Jahr für die Förderzulage zur Verfügung stellen. (FAZ S. 4)

CITYMAUT - In der Diskussion um eine Gebühr für Autofahrer in deutschen Innenstädten hat eine Gruppe namhafter Wissenschaftler der Bundesregierung nahegelegt, sich mit einer Citymaut auseinanderzusetzen. "In Zeiten großer Belastung können so - oft schon durch vergleichsweise niedrige Preise und geringe Verhaltensänderungen - Staus und zu hohe Emissionen vermieden werden", heißt es in einem Brief des Wissenschaftlichen Beirats für Wirtschaft und Energie an Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU). (Süddeutsche Zeitung S. 20)

BILLIGFLÜGE - Die Zahl der Billigflüge ist nach einer Analyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf ein Rekordniveau gestiegen. So starteten im Winterhalbjahr 2018/19 rund 5.325 Billigflieger pro Woche - immerhin zehn Prozent mehr als im vorangegangenen Jahr. Sie flogen zu nunmehr knapp 700 Ziele. Damit setzt sich der Trend fort, dass der Billigflugsektor am Gesamtmarkt weiter an Bedeutung gewinnt. (Die Welt S. 10)

DIGITALE PATIENTENAKTE - Die Techniker-Krankenkasse bietet jedem Versicherten eine elektronische Patientenakte - samt aller Abrechnungsdaten. Andere könnten bald folgen. Deutschlands größte gesetzliche Krankenkasse verspricht ihren Versicherten, dass sie auf Wunsch alle Daten über abgerechnete Behandlungen herunterladen können, sodass sie einen Überblick über die verschriebenen Medikamente, Arztbesuche, Diagnosen und Impfungen haben und die Informationen nicht selbst eintippen müssen. Auf die Daten habe nur der Versicherte Zugriff, allein er entscheide, ob er sie mit seinem Arzt teile. (FAZ S. 18)

GELDAUTOMATEN - Die Zahl der Geldautomaten in Deutschland geht langsam, aber unaufhörlich zurück. 2018 nahm die Zahl das dritte Jahr in Folge ab, zeigt eine Berechnung des Analysehauses Barkow Consulting auf Basis von Daten des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR). Demnach sank die Zahl 2018 um ein Prozent auf 57.800. (Süddeutsche Zeitung S. 20)

ARBEITSZEITERFASSUNG - Spaniens Gesetz verunsichert Firmen. Seit vergangenem Montag müssen Firmen die Arbeitszeiten aller Mitarbeiter erfassen und die Daten vier Jahre lang aufbewahren. So sieht es ein Gesetz zur Arbeitszeiterfassung vor, dass Spanien noch vor dem entsprechenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verabschiedet hatte. Ob die Unternehmen die Arbeitszeit per Papier, Stechkarte oder mobiler App erfassen und wie E-Mails zu bewerten sind, die Arbeitnehmer abends von zu Hause noch schreiben, überlässt der Gesetzgeber den Unternehmen. Die können in Verhandlungen mit dem Betriebsrat ihre Methode wählen. (Handelsblatt S. 10)

ARBEITSLOSIGKEIT - Viele Bürger überschätzen laut einer Studie - die der FAZ vorab vorliegt - des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) die Arbeitslosigkeit stark. Anhand einer Analyse von Befragungsdaten rückt sie die häufige Kritik an "geschönten" Statistiken in größere Zusammenhänge. Die Ergebnisse im Kern: Die Höhe der Arbeitslosigkeit wird in der Bevölkerung nicht nur stark überschätzt seit einiger Zeit nimmt auch das Ausmaß dieser Überschätzung zu - was ebenso für andere Länder gilt. Und gleichzeitig deuten sich Zusammenhänge zwischen solchen Wahrnehmungen und dem Zulauf für rechte Protestparteien an. (FAZ S. 18)

TABAKSTEUER - Die Tabaksteuer rückt wieder in den Blickpunkt der Politik. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erwägt, die frühere Praxis wiederaufzunehmen, den Steuersatz schrittweise zu erhöhen. Die Konstellation ist ungewöhnlich: Der Rückhalt dürfte in der betroffenen Branche größer sein als beim Koalitionspartner. (FAZ S. 18)

SCHWEIZ - Der Schweiz bleibt eine Verbannung auf die "schwarze Liste" der Länder mit zweifelhaften Steuerpraktiken erspart. Am Sonntag stimmten 66 Prozent der wahlberechtigten Bürger für die vom Parlament schon verabschiedete Reform der Unternehmenssteuern. "Wir sind sehr erleichtert über dieses klare Votum", sagte Heinz Karrer, Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, der FAZ. Damit gehe eine jahrelange Phase der Rechtsunsicherheit zu Ende, das Gift für den Standort Schweiz gewesen sei. (FAZ S. 15, Die Welt S. 9)

CHINA - Leiter der US-Geheimdienste habe eine Reihe von Gesprächen mit amerikanischen Unternehmen, Wagniskapitalgebern und Bildungseinrichtungen gehalten, um diese vor Gefahren zu warnen, die mit Geschäften in China verbunden sind. Die ist ein weiteres Zeichen für Washingtons zunehmend falkenhafte Haltung gegenüber dem Handel zwischen den beiden Ländern. (FT. S. 1)

CHINA - Der Fondsmanager Abbas Ameli-Renani von der Fondsgesellschaft Amundi fürchtet, dass die Märkte die wirtschaftlichen Aussichten Chinas zu positiv sehen. Schwächelt das Riesenreich, hätte das Konsequenzen für die Schwellenregionen - und weit darüber hinaus. (Handelsblatt S. 34-35)

BÖRSENGANG - In Hongkong bahnt sich der erste Börsengang eines deutschen Unternehmens an. Die Lasik-Kette will Geld aufnehmen, um in China neue Kliniken zu eröffnen und in Europa zuzukaufen. Doch das Börsenumfeld ist rau. Der Augenarzt Jorn Jorgensen, Inhaber der Lasik-Kette Euroeyes, hat laut eines in Hongkong veröffentlichten Börsenprospekts bereits umfangreiche Vorbereitungen dafür getroffen. Zusammen mit der Bank of China laufen bereits Präsentationen bei möglichen Investoren. (Handelsblatt S. 37)

