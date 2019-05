IRW-PRESS: World Class Extractions Inc.: Quadron Cannatech, Übernahmeziel von World Class Extractions, stellt das BIG BEAST vor - Das neueste Mitglied der BEAST-Extraktorenfamilie kann über 5.000.000 kg Cannabis oder Hanf pro Jahr verarbeiten

Toronto, ON; 20. Mai 2019 - World Class Extractions Inc. (World Class) (CSE: PUMP) (FRA:WCF) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Übernahmeziel Quadron Cannatech Corporation (das Unternehmen oder Quadron) (CSE: QCC) erste Bestellungen annimmt für dass, auf die Verarbeitung von Hanf oder Cannabis optimierte BIG BEAST, einem vollautomatischen, Touchscreen-gesteuerten, Continuous Flow [mit kontinuierlichem Durchfluss] Ethanol-Extraktionssystem. Das BIG BEAST ist das jüngste Mitglied der BEAST-Extraktorenfamilie mit einer geschätzten Verarbeitungskapazität von bis zu 20.000 kg Biomasse pro Tag - über 5.000.000 kg Biomasse pro Jahr.

Nach umfangreicher, innovativer technischer Entwicklung wird das BIG BEAST noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Es wird erwartet, dass damit Biomasse im industriellen Maßstab für die Hanf- und Cannabisindustrie gewonnen und verarbeitet werden kann.

Einige wichtige Vorteile von BIG BEAST:

- Konform mit GPP (Good Production Practices) und GMP (Good Manufacturing Practice)

- Fortschrittliche proprietäre Biomassekühlung mit ERS (Energierückgewinnung-/austauscher)

- Continuous Flow-Extraktion mit Inline-Lösungsmittelrückgewinnung und Pufferspeicherung

- Ausgestattet mit einem proprietären Crossflow-Ethanolmaximierer für den Betrieb innerhalb der täglichen Ethanolgrenzwerte der NFPA (Nationaler Brandschutz-Verband)

- Fortschrittliche Filtrationsanlagen

Die BEAST-Extraktionsfamilie ergänzt QuadronŽs Portfolio der Extraktionssysteme der BOSS-Linie - der nächsten Generation von Co-Lösungsmittel-Extraktionssystemen für Cannabis und Hanf, die zur Vereinfachung der Extraktion mit den Vorteilen der Automatisierung und Datenanalyse entwickelt wurden, sowie das mobile Extraktionsmodul des Unternehmens - ein hochmodernes, in sich geschlossenes und vollständig tragbares Extraktions- und Verarbeitungslabor. Das Unternehmen entwickelt auch mehrere weitere Maschinen mit neuartiger, firmeneigener Technologie für die Cannabis- und Hanfindustrie, unter anderem ein Biomasse-Dehydrierungssystem, eine Aufbereitungs- und Mahlanlage sowie ein fortschrittliches Filtersystem.

Die CEO von Quadron, Rosy Mondin, erklärte: Wir freuen uns über die Entwicklung des BIG BEAST, des ersten seiner Art in Nordamerika. Das BIG BEAST ist ein hocheffizientes Ethanol-Extraktionssystem und das Endergebnis umfangreicher Forschung und Entwicklung. BIG BEAST sollten Landwirten und lizenzierten Teilnehmern die Möglichkeit geben, außergewöhnliche Mengen an Biomasse pro Tag zu verarbeiten.

Wir sind begeistert von Quadrons neuesten technologischen Fortschritten bei der Entwicklung einer hocheffizienten und kostengünstigen Extraktionslösung für die Hanf- und Cannabismärkte, sagte der CEO von World Class Extractions, Michael McCombie. Diese neueste Entwicklung ermöglicht es WCE, sich auf die großtechnische Gewinnung und Lieferung von CBD aus Hanf in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren.

Das Unternehmen wird das BIG BEAST noch in diesem Jahr in ausgewählten US-Bundesstaaten und Kanada einsetzen. Interessierte Personen werden gebeten, sich für weitere Informationen direkt an das Unternehmen zu wenden.

Über World Class

World Class ist ein kanadischer Entwickler eines innovativen großtechnischen Extraktionsverfahrens für die Hanf- und Cannabisindustrie. Das Unternehmen hat die Absicht, der Hanf- und Cannabisindustrie einstufige kontinuierliche Extraktionsdienstleistungen anzubieten. Die zum Patent angemeldete Technologie von World Class bietet höhere Erträge und ein hochwertigeres Rohhanföl des gesamten Pflanzenstoffspektrums und das bei einer höheren Produktionsrate. Das Verfahren ermöglicht die Extraktion von CBD-Öl und anderen verwandten Extrakten aus natürlichen Pflanzen im Nass- oder Trockenzustand. Mit World Class können unsere Kunden Platz, Trocknungskosten, Ausrüstungsinvestitionen und Personalkosten bei der Verarbeitung einsparen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wcextractions.com.

Für das Board of Directors von

WORLD CLASS EXTRACTIONS INC.

Michael McCombie

Chief Executive Officer

mike@wcextractions.com

Die CSE und ihre Marktregulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. In making the forward-looking statements in this release, the parties have applied certain factors and assumptions that are based on the parties' current beliefs as well as assumptions made by and information currently available to the parties. Obwohl die Unternehmen davon ausgehen, dass diese Annahmen aufgrund der verfügbaren Informationen angemessen sind, können sich diese als unrichtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung unterliegen verschiedenen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Unternehmen betonen ausdrücklich, dass sie weder die Absicht noch die Verpflichtung haben, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

