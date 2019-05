Nehmen Sie teil an einem einzigartigen globalen Diskussionsforum über den globalen Einsatz der Präzisionsonkologie (mit Teilnehmern aus Europa, den USA, Kanada, dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Asien)

23. bis 24. Juni 2019, Paris

Das 11. WIN Symposium für Präzisionsonkologie findet am 23. und 24. Juni 2019 in Paris statt.

Am WIN Symposium, das seit 11 Jahren von ASCO unterstützt wird und am 23. und 24. Juni 2019 in Paris stattfindet, werden hochinteressante Vorträge renommierter Referenten zu hören sein, bei denen der globale Einsatz der Präzisionsonkologie und diesbezügliche Innovationen erörtert werden.

An der Untersuchung des derzeitigen weltweiten Stands der Präzisionsonkologie werden ausnahmsweise auch die Vorsitzenden des Symposiums beteiligt sein: Richard L. Schilsky, Chairman des WIN Consortium, Senior Vice President und Chief Medical Officer von ASCO, sowie Josep Tabernero, Vice Chairman des WIN Consortium, Präsident der ESMO und Leiter des Instituts für Onkologie Vall d'Hebron in Barcelona.

Es wird ein weltweiter Erfahrungsaustausch zu folgenden Punkten stattfinden:

Optimierung der Patientenaufnahme und Wirksamkeit von klinischen Präzisionsonkologie-Studien im MD Anderson Cancer Center der University of Texas, USA

Entscheidungshilfe für die Präzisionsonkologie: Entwicklung von der Monotherapie zu genomisch fundierten Kombinationen, MD Anderson Cancer Center der University of Texas, USA

Der Wert personalisierter Medikamente für Gesundheitssysteme in Europa vom Verband European Biopharmaceutical Enterprises (EBE) und von der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Die im Umbruch befindliche Präzisionsmedizin in Japan, Medizinische und Zahnmedizinische Universität Tokio

National Cancer Grid Indien Greifbare Erfolge statt Utopien, TATA Memorial Hospital

Entwicklung und Anwendung der Präzisionsonkologie in China, Krebszentrum der Universität Fudan Shanghai

Weltweit führende Präzisionsonkologen werden bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse liefern:

Prof. Jennifer A. Doudna, PhD, University of California, Berkeley, USA " Rewriting the Code of Life: CRISPR-Cas Genome Editing"

University of California, Berkeley, USA Dr. Jennifer A. Ligibel, MD, Harvard Medical School und Dana Farber Cancer Institute, USA " Lifestyle-based Prevention Strategies"

Medical School und Dana Farber Cancer Institute, USA Dr. Razelle Kurzrock, MD, University of California, San Diego, USA, " Innovation in Clinical Trials: WINTHER trial". Diese erste vom WIN Consortium durchgeführte Studie zeigte, dass die Analyse der RNA bei der Ermittlung von Therapien eine wichtige Ergänzung zum DNA-Profiling darstellt und ein neues Zeitalter der personalisierten Medizin in der Onkologie einläutet. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse der WINTHER-Studie vor Kurzem in Nature Medicine

Prof. Christophe Le Tourneau, MD., PhD, Institut Curie, Frankreich, " Innovative Ways of Assessing Durable Response under Immunotherapy"

Dr. Jean François Martini, PhD., MSc, Pfizer Inc., " Addressing Mechanisms of Resistance Following Anti-Cancer Therapy: a Pharma Perspective"

Prof. Angel Porgador, PhD, Ben-Gurion-Universität des Negev, Israel, "Efficient In Vitro Screening for Drug Combinations: The TEVA Model"

Sie sollten auch nicht die beiden Mikrosatelliten versäumen, die im Rahmen des WIN Symposiums veranstaltet werden:

Real-World Evidence and its Relevance for Clinical Practice and Stakeholder Decision Making - F. Hoffmann-La Roche Ltd

- F. Hoffmann-La Roche Ltd Artificial Intelligence to Support Patient Profiling in Precision Oncology Definiens AG

Das WIN Symposium bietet herausragende Networking-Möglichkeiten für alle Fachkreise aus dem Bereich der Krebsbehandlung.

Das WIN Consortium ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Paris. Wir sind ein weltweites Netzwerk, dem Krebsspezialisten aus vier Kontinenten angehören. Unser Ziel ist die Entwicklung innovativer Konzepte und klinischer Studien, die das Überleben von Krebspatienten verbessern. Zu den Mitgliedern von WIN zählen 28 herausragende Krebszentren sowie 11 weitere führende Pharma- und Technologieunternehmen sowie Patientenorganisationen, die Interessengruppen aus dem Bereich der Präzisionskrebsmedizin vertreten. www.winconsortium.org

(**)Genomic and transcriptomic profiling expands precision cancer medicine: the WINTHER trial https://doi.org/10.1038/s41591-019-0424-4

Weiterführende Informationen: www.winsymposium.org

