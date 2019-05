flatex Morning-news Gold: Der Ausbruch des Goldpreises am vergangenen Montag aus ...

Der Ausbruch des Goldpreises am vergangenen Montag aus dem Abwärtstrend seit dem bisherigen Jahreshoch erweist sich wohl als Fehlausbruch. An den Folgetagen der letzten Woche wurde diese Bewegung klar abverkauft., der Preis der Feinunze fiel wieder unter die Abwärtstrendlinie. Aktuell notiert der Goldpreis an einer wichtigen Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie (EMA-Basis), welche derzeit bei 1.276,41 US-Dollar verläuft.

Kurz darunter, bei 1.273,25 und knapp über 1.266 US-Dollar, befinden sich weitere wichtige Kursunterstützungen. Kann der Goldpreis erneut den übergeordneten Abwärtstrend überwinden, welcher derzeit bei 1.285,77 US-Dollar verläuft, dann steht wohl ein Test des jüngsten Verlaufshochs bei 1.303,39 US-Dollar an. Eine Entscheidung, für welche Richtung der Goldpreis sich nun mittelfristig entscheidet, könnte also bereits diese, spätestens in der nächsten Handelswoche anstehen.

