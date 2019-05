Trump warnt Iran auf Twitter mit deutlichen Worten vor einer Eskalation. So richtig will in den Straßen von Teheran keiner an einen Krieg glauben. Die Menschen leiden, viele suchen ihr Auskommen notgedrungen im Ausland.

Sorgen um die Zukunft sind ein wiederkehrendes Gesprächsthema unter den Bewohnern Teherans. Die 80 Millionen Einwohner Irans leiden unter US-Sanktionen und einem Verfall der Währung, des Rials. Viele können sich Fleisch, Medikamente und Dinge des alltäglichen Bedarfs kaum noch leisten. Nun rätseln sie laut darüber, was die USA mit der Entsendung eines Flugzeugträgers und anderer Einsatzkräfte in die Region bezwecken. Als Grund nannte Washington eine bislang nicht näher erläuterte Bedrohung, die von Iran ausgehe.

Die Nachrichtenagentur AP sprach in jüngster Zeit auf den Straßen Teherans mit einer ganzen Reihe von Menschen: jungen wie alten, Frauen im Tschador, der den gesamten Körper verhüllt, und solchen, die ihr Haar nur lose bedecken. Die meisten sagen, sie glaubten nicht, dass ein Krieg in der Region bevorstehe. Dennoch sind sie bereit, ihr Land zu verteidigen. Sie sprechen sich für Gespräche mit den USA aus, um der Wirtschaft zu helfen, wenngleich sie US-Präsident Donald Trump als unberechenbaren und nicht vertrauenswürdigen Gegner betrachten.

"Trump ist überhaupt nicht berechenbar, und man weiß nicht, wie man auf ihn reagieren soll und was man richtigerweise gegen ihn tun sollte", sagt Afra Hamedsadeh, eine 20-jährige Angestellte im öffentlichen Dienst und Studentin. "Da er die globale Wirtschaft kontrolliert, haben wir irgendwie kaum Optionen."

Doch die Meinungen sind je nach Gesprächspartner unterschiedlich: Wer gerade vom Freitagsgebet kommt, äußert sich anders als Mitfahrer in einem Gemeinschaftstaxi oder Kunden der Kaffeestuben, die bei jungen Menschen beliebt sind. "Wenn Amerika etwas tun könnte, hätte es inzwischen schon vieles getan", sagt die in einen Tschador gehüllte Soherh Sadeghi. Die 51-jährige ...

