Hoffmann Neopac, Anbieter von Verpackungen für die Pharma-, Kosmetik- und Dentalindustrie, hat am 16. Mai 2019 sein erstes Produktionswerk in den USA eröffnet. Das ca. 3.500 m2 große Werk in Wilson, North Carolina, konzentriert sich vorwiegend auf die Produktion von Tuben mit kleinem Durchmesser.Die Hochgeschwindigkeits-Fertigungslinie von Hoffmann Neopac für Tuben bietet eine Kapazität für mehr als 80 Mio. Tuben pro Jahr. Das Werk bietet ferner Platz für weitere Tubenlinien. Bei der Eröffnung konnten Besucher die Räumlichkeiten und Ausstattung besichtigen und das Produktportfolio kennenlernen. ...

