FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon hat nach Informationen von Nikkei Asian Review angesichts des zunehmenden Drucks aus den USA seine Lieferungen an den chinesischen Telekomkonzern Huawei Technologies ausgesetzt. Die Zeitung beruft sich auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen.

In der vergangenen Woche hatte das US-Wirtschaftsministerium Huawei auf eine rote Liste gesetzt. US-Firmen brauchen jetzt eine spezielle Lizenz, um weiter Produkte an Huawei liefern zu dürfen, schreibt die Zeitung. Für ausländische Unternehmen gälten nach Angaben von Juristen ähnliche Regelungen, sofern ihre Produkte in einem bestimmten Ausmaß auf US-Technologien basierten. Sie riskierten, gravierend belangt zu werden, falls sie den Regelungen nicht Folge leisteten, schreibt Nikkei Asian Review.

"Infineon hat beschlossen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die Lieferungen gestoppt. Aber es sind in dieser Woche Treffen geplant, bei denen die Situation erörtert werden soll und man zu einer Bewertung kommen will", wird einer der Informanten zitiert. Es sei unklar, ob Infineon weiterhin mit Huawei Geschäfte machen werde. Von Infineon war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

Infineon macht mit Huawei nur geringe Umsätze - laut einer der Quellen 100 Millionen Dollar oder weniger pro Jahr. Doch für den chinesischen Konzern könne es zunehmend problematisch werden; womöglich folgten andere europäische und asiatische Lieferanten dem Beispiel und verfolgten einen "ähnlich vorsichtigen Ansatz" wie Infineon.

May 20, 2019

