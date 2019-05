Freitagnachmiitag, 15 Uhr - Ein Lieferant von Komponenten für Kaffeemaschinen erhält einen verzweifelten Anruf von seinem Kunden, einem führenden Kaffeemaschinenhersteller für den Endverbrauchermarkt. Das Problem: Eine ganze Ladung Kaffeemaschinen wird sofort zurückgeschickt, da der chinesische Zoll diese nicht zulässt. Der Grund: Die fehlende Zulassung gemäß GB 4806.1, da US FDA für den chinesischen Markt nicht mehr gültig ist. Etwa zur gleichen Zeit steht ein weiterer wichtiger Kaffeemaschinenhersteller, der auf dem professionellen Markt operiert, vor einer technischen Herausforderung: Ein O-Ring, der den Kolben seiner Brüheinheit abdichtet, ist nach nur 10.000 Zyklen gebrochen. Reibung, heißes Wasser und Reinigungsprozesse mit Chemikalien sorgen für eine deutlich kürzere Lebensdauer als alle anderen Elemente der Brüheinheit, was kostenintensive Wartungsarbeiten erforderlich macht. Die oben genannten Beispiele veranschaulichen die immer anspruchsvolleren Anforderungen, die sich in verschiedenen Anwendungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stellen und zu spezifischen und maßgeschneiderten Dichtungslösungen auf Basis von Hochleistungswerkstoffen führen. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie spielen aseptische Prozesse eine herausragende Rolle. Dabei ist Hygiene nur eine der wichtigen Anforderungen, die durch reine Materialien und die Anwendung von "Hygienic Design Prinzipien" erfüllt werden können. Das Dichtungsmaterial muss Prozesse wie Sterilisation-in-Place (SIP) mit Heißdampf oder Cleaning-in-Place (CIP) mit Reinigungsmedien standhalten. Oftmals sind so außergewöhnliche mechanische Fähigkeiten unerlässlich, wie das Beispiel der Brüheinheit zeigt.

Branchenspezifische Zulassungen

Zudem benötigen immer mehr globale Kunden die branchenspezifischen Zulassungen für alle wichtigen Märkte wie Europa, China, Südamerika oder die USA. Allein in Europa wird der Rechtsrahmen durch die "Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC" vorgegeben. Die Dichtungsmaterialien in den verschiedenen Märkten müssen sich jeweils nach sehr ähnlichen Vorschriften richten und die länderspezifischen Regulierungen erfüllen. Das bedeutet, sie müssen alle diese Regulierungen gleichzeitig erfüllen, um die Verbreitung zahlreicher länderspezifischer Lösungen zu vermeiden, wie das Beispiel der GB-Zulassung für China zeigt. Idealerweise gelingt dies mit einem einzigen Werkstoff, der über sämtliche geforderten Zulassungen verfügt.

Schließlich wächst in der gesamten Branche die Sorge hinsichtlich bestimmter Elastomere, die einen höheren Anteil an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs) enthalten, die sich als krebserregend erwiesen haben. PAKs bilden eine Gruppe von organischen Verbindungen, die aus zwei oder mehreren kondensierten aromatischen Ringen besteht. Sie sind ein natürlicher Bestandteil von mineralölbasierten Weichmacherölen sowie Rußen und kommen daher in zahlreichen Elastomeren vor. Die PAK-Grenzwerte sind in drei Kategorien unterteilt, wobei die Kategorie 1 die strengsten Grenzwerte für Materialien aufweist, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder in den Mund genommen werden, sowie für Materialien, die für Spielzeug mit langfristigem Hautkontakt verwendet werden (länger als 30 Sekunden). Abbildung 1 zeigt einen Vergleich zwischen dem PAK-Gehalt zweier FKM-Verbindungen und dem für die PAK-Kategorie 1 erforderlichen Grenzwert.

Dichtungsanwendungen für Kaffeemaschinen

Kaffeemaschinen stellen viele Herausforderungen, wie sie in der übrigen Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorkommen und bieten ein Schaufenster für die Anforderungen an die Hersteller von Dichtungslösungen. Der Markt für Kaffeekonsum wächst: Laut einer aktuellen Umfrage der Agentur Reuters trinken fast zwei von drei Amerikanern ab 18 Jahren täglich mindestens eine Tasse Kaffee und CBS News2 vermeldete kürzlich, dass Starbucks in den kommenden 5 Jahren 3.000 neue Niederlassungen ...

