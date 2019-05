Peking - Die Strafzölle, mit denen sich die USA und China überziehen, nehmen ein immer gewaltigeres Ausmass an. Die Folgen des Handelskonflikts bekommen auch europäische Firmen zu spüren. Mehr als jedes dritte EU-Unternehmen, das in China tätig ist, wird negativ beeinflusst. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Mitgliederbefragung der EU-Handelskammer in Peking hervor.

