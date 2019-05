Am vergangenen Freitag gingen drei große Unternehmen an die Börse: Mit Avantor (AVTR) der größte IPO im Bereich Medizin und Gesundheit, mit Fastly (FSLY) ein "Cloud Computing Services Provider" und Luckin Coffee (LK) das chinesische Starbucks. Die Luckin Coffee-Aktie kostete bei Börsengang 17 US-Dollar und beendete den ersten Handelstag mit einem Plus von rund 20 Prozent - bei 20,38 US-Dollar. Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...