Die Deutsche Bank hat Wirecard nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 200 Euro angehoben. Die Geschäftsdynamik beim Zahlungsabwickler ziehe an, gleichzeitig ließen die Sorgen um die Glaubwürdigkeit des Konzerns nach, schrieb die nun für die Wirecard-Aktie zuständige Analystin Nooshin Nejati in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / / GMT

ISIN DE0007472060

