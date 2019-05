Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche liegt das Angebot an EWU-Staatsanleihen deutlich unterhalb des bisherigen Jahresdurchschnitts von etwa 20 Mrd. EUR, so die Analysten der Helaba.Im Mittelpunkt stehe dabei der erste "grüne" Bond in den Niederlanden, der eine Laufzeit bis Januar 2040 und ein Zielvolumen von 4 bis 6 Mrd. EUR habe. Die deutsche Finanzagentur stocke die Bund Februar 2029 um 3 Mrd. EUR auf und Spanien werde konventionelle SPGBs mit Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren erweitern. Das Umfeld für Peripherieländer sei schwierig, denn es stehe zu befürchten, dass Italiens Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, gestärkt aus den EU-Wahlen hervorgehen und auf Konfrontationskurs mit der EU und den Haushaltsregeln bleiben werde. In diesem Fall dürften die italienischen Renditen und der Risikoaufschlag zu Bundesanleihen wieder steigen. (20.05.2019/alc/a/a) ...

