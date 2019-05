Wien (www.anleihencheck.de) - Datenseitig dürften in den USA in den nächsten Tagen die Zahlen zum Auftragseingang dauerhafter Güter für April (Fr.) im Mittelpunkt des Marktinteresses stehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Boeing habe im letzten Monat lediglich Bestellungen über vier Flugzeuge erhalten. Das Statistikamt dürfte für den Bereich zivile Flugzeuge daher einen merklichen Auftragsrückgang ausweisen. Auch für den Bereich Verteidigung zeichne sich ein rückläufiges Volumen an neuen Aufträgen ab. Die Analysten der RBI würden daher davon ausgehen, dass der Auftragseingang dauerhafter Güter im April spürbar um 2,6% p.m. gesunken sei. Demgegenüber dürften die ebenfalls anstehend Daten vom Wohnimmobilienmarkt erfreulicher ausfallen. Bei den Verkäufen bestehender Wohnhäuser (Di.) zeichne sich aufgrund der vorliegenden regionalen Daten ein Zuwachs ab. Die Analysten der RBI würden mit einem saisonbereinigten und annualisierten Wert von 5,36 Millionen rechnen. Auch bei den Neubauverkäufen (Do.) würden die Analysten aufgrund vorliegender regionaler Daten im April mit einem höheren Wert als im März rechnen. Sie würden die Konsensschätzung für deutlich zu niedrig halten. ...

