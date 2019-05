Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche reagierten die Marktteilnehmer am Rentenmarkt noch vergleichsweise gelassen auf die neuerliche Zuspitzung des Handelskonfliktes, so die Experten von Union Investment.Dies habe sich jedoch in den letzten Tagen geändert, als nun auch die Chinesen ihre Gegenmaßnahmen bekannt gegeben hätten. Wie schon in der Vergangenheit werde der Konflikt "Auge um Auge und Zahn um Zahn" geführt. Allein schon um das eigene Gesicht zu wahren, sehe sich die Regierung in Peking stets genötigt, eine Provokation der USA sofort zu beantworten. In den USA und auch im Euroraum seien die Anleger am Staatsanleihemarkt daraufhin in den sicheren Hafen geflüchtet. US-Schatzanweisungen und Bundesanleihen hätten daher Kursgewinne verzeichnet. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen habe sich dabei dem Allzeittief aus dem Jahr 2016 genähert. Damals habe die Euro-Benchmark-Anleihe ein Rekordtief von -0,2 Prozent markiert. Mitte der Woche hätten die Papiere zwischenzeitlich bei -0,12 Prozent gehandelt. ...

