Fokus auf Megaprojekt bestätigt - 200 % Rally auf 1 Euro sehr wahrscheinlich!

Dammbrüche Brasilien - Vale

Vor wenigen Tagen machten wir Sie auf ML Gold () aufmerksam, welches eines der weltweit größten Eisenerzprojekte (7,2 Mrd. Tonnen Ressource) besitzt! Bereits 52% Kurssteigerung konnte die Aktien innerhalb von 3 Tagen nach unserem ersten Bericht verzeichnen. Dies sollte nach der soeben erschienen (), allerdings nur der Anfang einer weiteren Rallye Richtung 1 EUR sein (Kurs 0,35 € aktuell). Das Unternehmen legt den klaren Fokus auf das Megaprojekt und geht davon aus, dass in der neuen Wirtschaftlichkeitsstudie deutlich niedrigere Produktionskosten erzielt werden. Dies ist allein schon deshalb herausragend, da selbst die alte Wirtschaftlichkeitsstudie extrem konkurrenzfähige 65 Dollar Produktionskosten ergaben, der Preis für das von ML Gold (WKN A2PEU0) zukünftig produzierte Eisenerz liegt derzeit bei über 130 Dollar die Tonne. Sie sehen hierbei würde bereits jetzt eine Milliardenmarge herausspringen – dies sollte sich laut Ansicht des Unternehmens dramatisch verbessern, denn die Regierung plant Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur von Neufundland. Ein weiterer Vorteil ist, dass man über sehr hochwertiges und hochgradiges Eisenerz verfügt (Pellets), welche derzeit von chinesischen Unternehmen sehr gefragt sind (Preis liegt 30 % über Marktpreis), aufgrund der besseren und umweltfreundlicheren Verarbeitung.Ein Kursanstieg auf 1 EUR (Kurs 0,35 € aktuell) mag sehr ambitioniert klingen, aber nach einem durchgeführten Split sind lediglich 10 Mio. Aktien im freien Handel verfügbar, hiervon hält das Management über 1,5 Mio. Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von über 1,20 CAD (splitbereinigt). Bei einem aktuellen Kurs von 0,52 CAD haben Sie derzeit die Möglichkeit deutlich unterhalb der Einstiegskurse der Insider zu kaufen auch andere Großinvestoren die in der Vergangenheit Aktien zeichneten sind erst weit über 1 CAD in der Gewinnzone (siehe Tabelle – Bewertungsansatz). Einen fairen Kurs sehen wir bei mindestens 1,28 CAD (0,85 EUR), dies entspricht den 38 Mio. Dollar, welche in dieses Megaprojekt bereits investiert wurden.Der jüngstezum ersten Mal seit 2014 hat das Interesse am sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Eisenerzprojekt Block 103 wiederbelebt. In Anbetracht der Prognosen für den Eisenerzpreis und des attraktiven Wechselkurses für kanadische Produzenten () führt das Unternehmen zurzeit Gespräche mit Ingenieurbüros, um die wirtschaftliche Erstbewertung aus dem Jahr 2013 (2013 Preliminary Economic Assessment, „PEA“) für seine Eisenerzressource von 7,2 Milliarden Tonnen und das erstklassige Eisenerz-Pelletprodukt zu aktualisieren.Seit Abschluss der PEA im Jahr 2013 hat sich am Eisenerzmarkt und an den Details hinsichtlich der Entwicklung der Eisenerzprojekte im Labrador Trough viel verändert. Ferner haben die staatlichen Investitionen in die Infrastruktur einschließlich Eisenbahn, Verladehafen und Stromversorgung dramatisch zugenommen.Das Projekt Block 103 wurde im Jahr 2011 entdeckt und vom Unternehmen bis zur PEA-Phase avanciert. Die anfängliche Ressource des Projekts Block 103 umfasste insgesamt 7,2 Milliarden Tonnen mit 29,2 % Gesamteisen. Metallurgische Testsergebnisse zeigten ein 69,5 % Eisenkonzentrat, erstklassiges Pelletprodukt und ein niedriges Abraumverhältnis von 0,4:1. In das Projekt wurden bereits ungefähr 38 Mio. Dollar zur Risikominderung und Weiterentwicklung investiert.Gleich mehrere Preistreiber katapultierten den Eisenerzpreis in den vergangenen Tagen auf mehr als 100 Dollar je Tonne und somit auf ein 5- Jahreshoch. Anlässlich der prekären Angebotssituation am Eisenerzmarkt (), haben wir uns im Sektor umgeschaut und sind auf ein Unternehmen (gestoßen, welches einer der weltgrößten Eisenerzressourcen (7,2 Mrd. Tonnen) besitzt und noch sehr günstig bewertet ist (8 Mio. EUR). Bereits in den vergangenen Tagen konnte die Aktie anziehen, deshalb haben wir uns entschlossen schnell zu handeln und Ihnen das Unternehmen kurz vorzustellen, damit Sie die Möglichkeit haben sich eine Position aufzubauen bevor die Aktie die nächste 100 - 300 % Rallye hinlegt. Eine umfangreichere Analyse werden wir in den kommenden Wochen veröffentlichen nachdem wir weitere Informationen vom Management in Erfahrung gebracht haben.In der vergangenen Boomphase am Eisenerzmarkt, investierte das Unternehmen über 38 Mio. Dollar in das im kanadischen Quebec gelegenen Projekt. 7,2 Mrd. Tonnen Eisenerz konnten mit der ersten Ressourcenschätzung bereits bestätigt werden und somit einer der weltgrößten Eisenerzressourcen die sich zu 100 % im Unternehmensbesitz () befinden. Eine sehr starke Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) wurde in 2013 ebenfalls veröffentlicht, mit Produktionskosten von 62 CAD pro Pellet Eisenerz, wohlgemerkt liegt der Pelletpreis (da hochwertiger), derzeit bei 115 Dollar die Tonne. Somit würden ca. 100% Gewinnmarge verbleiben. Nach Veröffentlichung der PEA weitete das brasilianische Unternehmen Vale auf Kosten von Menschen und Umwelt ihre Projekte massiv aus uns versetzten dem Eisenerzpreis einen Dämpfer. Da nun aufgrund der Dammbrüche einige Minen von Vale wohl über Jahre hinweg kein Eisenerz produzieren werden, wird mit einem weiteren Preisanstieg bei Eisenerz gerechnet (Allzeithoch 200 Dollar in 2012). Rohstoff Milliardär Friedland, der gewöhnlich eine sehr gute Nase bei Rohstoff-Investitionen hat, will sich ein großes Eisenerzprojekt in Afrika sichern (), Herr Friedland hat den letzten Rohstoff Superzyklus von 2000 ab sowie den massiven Goldpreisanstieg nach der Weltwirtschaftskrise vorausgesehen.ML Gold (WKN A2PEU0) kann jetzt davon profitieren, dass das Projekt trotzt 5 -jähriger Flaute nicht verkauft wurde, sondern im Portfolio des Unternehmens verblieben ist. Aktuell befinden sich nur 10 Mio. Aktien im freefloat (29 Mio. Aktien verwässert), dies kann zu sehr schnellen Kurssteigerungen führen, deshalb ist es unserer Meinung nach sehr wichtig, sich bereits jetzt zu positionieren. Einen fairen Kurs sehen wir bei mindestens 1,28 CAD (0,85 EUR), dies entspricht den 38 Mio. Dollar, welche in dieses Megaprojekt bereits investiert wurden. Dies entspricht einer Kurssteigerung von 200 %, hierbei ist ein weiteres, sehr aussichtsreiches Kupferprojekt, welches das Unternehmen besitzt, noch nicht einmal berücksichtigt. Zudem verfügt das Unternehmen derzeit über 2 Mio. Dollar in der Kasse, hiervon soll hauptsächlich die Wirtschaftlichkeitsstudie auf dem Eisenerzprojekt erneuert werden und das Kupferprojekt vorangetrieben werden.Eine der größten Eisenerzminen in Nordamerika liegt genau in der Nachbarschaft. Hier wurde bereits vor wenigen Monaten durch das Unternehmen Champion Iron (WKN A111EF) die Produktion nach jahrelanger Schließung wieder aufgenommen, der Aktienkurs explodierte die vergangenen Monate und das Unternehmen erreichte in den vergangenen Tagen eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Dollar. Unter anderem beteiligte sich auch der Rohstoff Gigant Glencore (WKN A1JAGV) an diesem Projekt. Sie sehen wie begehrt diese Region derzeit ist, mit einer Börsenbewertung von nur 8 Mio. EUR und dieser gewaltigen Ressource, ist ML Gold (WKN A2PEU0) ein wahres Schnäppchen.Brandaktuell vermeldete der Branchenplayer Vale (WKN A0RN7M), dass in den kommenden Tagen ein weiterer Dammbruch auf einem der brasilianischen Eisenerzprojekte zu erwarten ist (LINK). Bereits im Januar war es zu mehreren Dammbrüchen gekommen. Daraufhin musste Vale mehrere Eisenerzmienen stilllegen. Dem Weltmarkt wurden innerhalb weniger Monate Millionen von Tonnen an Eisenerz entzogen, auch Australien hat mit den Folgen eines Zyklons zu kämpfen die die Pilbara Region wochenlang lahmlegte.Die USA und Kanada haben ihren Konflikt über Zölle auf Stahl und Aluminium beigelegt. Gegenseitige Sonderzölle auf solche Produkte sollen nun binnen 48 Stunden aufgehoben werden. Dieses gelte auch für den Handelsstreit mit Mexiko.Kanada und die USA haben sich auf die Aufhebung der von beiden Seiten verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium geeinigt. Das teilten beide Länder in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die gegenseitigen Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte sollen binnen 48 Stunden aufgehoben werden. Dies ist ein weiterer bedeutender Preistreiber für kanadisches Eisenerz.Miningstocks Expert ist eine Marke der First Marketing GmbHDaniel Mußler - Chief AnalystBotheplatz 34/169126 Heidelberg • GermanyE-Mail: info@miningstocks.expertWebseite: www.miningstocks.expertDisclaimer/Haftungsausschluss:Der Autor hält Aktien von diesem Unternehmen und könnte diese jederzeit wieder verkaufen oder gegebenenfalls nach kaufen. Der Autor wurde entschädigt diesen Inhalt zu produzieren oder zu veröffentlichen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf http://miningstocks.expert/disclaimer-agb/ da ein Interessenkonflikt vorherrscht und dies hier in keinster Weise als 'Finanzanalyse' oder 'Anlageberatung' zu werten ist, sondern als Werbemittel.Den vollständigen Discaimer finden Sie unter: