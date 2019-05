Mit dem neuen P/5 Workflow bietet die Wilken Software Group jetzt eine vollständig in die P/5 ERP-Anwendungen integrierte Prozessteuerung. Die Workflow-Engine arbeitet mit dem webbasierten P/5 User-Interface. Damit fügen sich die jeweiligen Workflows nahtlos in die täglichen Arbeitsabläufe ein, ohne dass dies für den Benutzer spürbar wird. Die vordefinierten Prozesse sind frei konfigurierbar und können durch den Anwender selbst eingerichtet und angepasst werden - bis hin zu den Texten, die damit individuell an den Sprachgebrauch des Unternehmens oder der Institution adaptierbar sind. Daneben bietet Wilken auch vorkonfigurierte Standard-Workflows, etwa für den Rechnungseingang oder für Genehmigungsverfahren. Diese können auch als Basis für ähnliche Prozesse herangezogen und entsprechend modifiziert werden. Durch die enge Integration des P/5 Workflows lässt sich eine effiziente Prozesssteuerung über alle Anwendungen des P/5 ERP hinweg umsetzen. Durch die vollständige Integration in die P/5-Anwendungswelt kann der Workflow in allen Bereichen eingesetzt werden. Die Benutzergruppen werden auf Basis der P/5-Benutzer definiert und anschließend einem Workflow-Schritt zugeordnet. Dadurch orientieren sich die Workflows von vornherein an der definierten Struktur im ERP-System, Störungen im Prozess durch eine freie Zuordnung von Benutzern werden so vermieden. Die Abbildung von Organisationshierarchien und Wertgrenzen erhöht die Flexibilität und Möglichkeit der Individualisierung, sodass sich die Workflows auch nahtlos in ihre Unternehmensorganisation integrieren. Der P/5 Workflow ist webbasiert. Damit können die Prozesse auch über unterschiedliche Standorte hinweg abgebildet werden, ohne dass dafür spezielle technische Konfigurationen nötig wären. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Software für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 520 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2019 03:56 ET (07:56 GMT)