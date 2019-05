5G ist die Kommunikationsinfrastruktur, die revolutionäre Anwendungen in anderen Märkten möglich machen wird, darunter der Industrie-, Automobil- und Medizinsektor und sogar die Wehrtechnik. In einer Welt, die durch das Internet of Things (IoT) immer stärker vernetzt ist, macht 5G mit entscheidenden Verbesserungen der Datenraten (bis zu 10 GBit/s, also zehnmal mehr als bei 4G), der Latenz (bis auf 1 ms herab und damit zehnmal weniger als bei 4G) und der Dichte (Unterstützung von bis zu einer Million IoT-Geräten pro Quadratkilometer) zahlreiche innovative Anwendungen möglich. Insbesondere geht es dabei um Applikationen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit, Dienstqualität, Effizienz und Kosten gleich wichtig sind.

Wie Bild 1 illustriert, wird die 5G-Technik Dinge mit Diensten verbinden, wobei sich die Dinge bei Konsumenten oder Unternehmen befinden, während die Dienste vorwiegend in der Cloud angesiedelt sind. Das 5G-Netz soll gemäß dem von den Anwendern verlangten Servicelevel flexibel parallele Verbindungen zuweisen können und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

5G ist mehr als nur ein weiteres "G" in der Entwicklung der Kommunikationsstandards, sondern ein Sammelbegriff, der mindestens drei bedeutende Trends einschließt. Gemäß den Definitionen der International Telecommunication Union ist der erste dieser Trends eMBB (enhanced Mobile Broadband) und stärkt Innovationsgebiete wie etwa Augmented Reality und Virtual Reality. Beim zweiten Trend, der als mMTC (massive Machine-Type Communication) bezeichnet wird, geht es um die allgegenwärtige Anbindung von Sensoren im IoT. Beim dritten Trend schließlich handelt es sich um die extrem zuverlässige, latenzarme Kommunikation für kritische Anwendungen, wie etwa autonomes Fahren oder die Durchführung chirurgischer Eingriffe aus der Ferne.

Gestaffelte Einführung

5G New Radio (NR) ist an LTE-Advanced angeknüpft, das ein essenzieller Bestandteil der 5G-Plattform bleiben wird, um den Betrieb über eine bestehende zentrale Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Diese Methode hat es der Industrie ermöglicht, sich mit der Einführung des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 15, das Ende 2017 finalisiert wurde, stetig zu dem unterhalb von 6 GHz liegenden Teil des Spektrums hinzubewegen. Release 15 wird bis 2020 die Grundlage für den Großteil des ersten 5G-Deployments sein.

Der Standard, der das Spektrum oberhalb von 6 GHz betrifft, ist jedoch das für die Einführung in der zweiten Jahreshälfte 2019 vorgesehene Release 16 (Bild 2). Dieser Standard bildet die Grundlage für kritische Kommunikationsdienste, Virtual Reality und LPWA-IoT (Low Power Wide Area). Es wird erwartet, dass Release 16 die Kommunikationsindustrie insgesamt umgestaltet, indem es viele jener Applikationen möglich macht, die häufig als das wahre Potenzial der 5G-Vision gelten. Darin sollen alle neuen Fähigkeiten wie das Spectrum Sharing, der zelluläre Vehicle-to-Everything-Standard (C-V2X) für den Automobilbereich und vieles mehr enthalten sein.

Wirtschaftliche Aspekte von 5G

Der erste wirtschaftliche Aspekt fällt unmittelbar ins Auge: 5G verbessert die Netzwerkkapazität, die Übertragungsraten, die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit, während sich die Latenz verringert - alles auf dem gleichen Kostenniveau wie 4G. Bei Fixed-Wirless-Anwendungen sind Datenraten von 300 MBit/s und mehr möglich (Bild 3).

Interesse weckt 5G indes nicht nur bei den Anbietern von Kommunikationsdiensten, sondern zusätzlich wird hier eine Vielzahl unkonventioneller Akteure aktiv. Zum Beispiel beobachten OTT-Medienanbieter (Over The Top) wie Facebook, Microsoft, Google oder Amazon die geschäftlichen Möglichkeiten genau. Diese OTT-Anbieter sind Eigentümer der Cloud, in der die meisten Dienste angesiedelt sind, was sie zu entscheidenden Akteuren in der 5G-Mission macht. Nicht in ihrem Besitz befindet sich dagegen der Zugangsteil, der weiter vollständig unter der Kontrolle der Kommunikationsdienst-Anbieter ist.

Besonderheiten der 5G-Technik

Viele Netzwerkfunktionen wurden auch schon zu 4G-Zeiten virtualisiert, ...

