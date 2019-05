Das Papier von Tesla erleidete am Freitag einen Schiffbruch von Minus 7,58 Prozent und nachbörslich weitere Minus 0,48 Prozent. Somit gab die Aktie von 222,25 US-Dollar auf 210 US-Dollar nach. Damit kommt Tesla auf eine Marktkapitalisierung von 37,30 Milliarden US-Dollar. Die Tesla-Aktie kostet derzeit so wenig wie zuletzt in der ersten Kalenderwoche 2017. Hintergrund für den Kursrückgang ist eine ...

