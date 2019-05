++ Handelsstreit bleibt wichtigster Katalysator ++ Märkte erwarten neue Hinweise, Anleger halten hohe Cash-Positionen ++ GBP nach gescheiterten Gesprächen mit Labour-Partei und bevorstehenden Europawahlen im Abwärtstrend ++ DE30-Bullen versuchen Erholung auszudehnen ++Die Märkte wollen in dieser Woche herausfinden, in welche Richtung sich der Handelsstreit zwischen den USA und China entwickeln könnte und werden bei beiden Seiten auf Zeichen einer möglichen Wiederaufnahme der Gespräche achten. Neuester Stand ist, dass China die USA aufforderte, auf Augenhöhe zu verhandeln, und Außenminister Wang Yi sagte seinem US-amerikanische Amtskollegen Mike Pompeo, dass ein Deal immer noch möglich sei, Peking aber dennoch seine Interessen wahren müsse. "Wir hatten so volatile Tage in Bezug auf Verlautbarungen und ...

