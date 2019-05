Mladá Boleslav (ots) -



- SKODA stellt überarbeitetes Flaggschiff vor, das erstmals auch in einer robusten SCOUT-Version angeboten wird - Offizielle Weltpremiere findet im Rahmen der IIHF-Eishockey-WM in Bratislava statt - Teaserfilm zum aufgewerteten SKODA SUPERB unter https://vimeo.com/337200138



Der Countdown läuft: In drei Tagen feiern der aufgewertete SKODA SUPERB sowie der neue SUPERB SCOUT ihre Weltpremiere. Am Tag der Viertelfinalspiele der diesjährigen IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft im slowakischen Bratislava präsentiert der tschechische Automobilhersteller die überarbeitete SUPERB-Modellreihe der Öffentlichkeit. Als langjähriger offizieller Hauptsponsor der WM nutzt SKODA das Sportevent erstmals als Rahmen für eine Fahrzeugpräsentation. Mit einem Teaservideo gibt der tschechische Hersteller bereits kurz vor der Weltpremiere einen ersten Eindruck auf seine überarbeitete SUPERB-Modellreihe.



